Son Mühür/Gamze Eskiköy- Karşıyaka Belediyesi’nde sosyal denge tazminatlarının yalnızca Aralık ayında ödeneceğinin açıklanması üzerine başlayan memur eylemleri, 17’ncı gününde de devam ediyor. Belediye yönetiminin, eylemlerin sona erdirilmesi için gönderdiği yazı çalışanlar tarafından “tehdit” olarak değerlendirilirken, sendikalar baskılara rağmen geri adım atmayacaklarını duyurdu.

Karşıyaka Belediyesi’nde sosyal denge tazminatlarının yalnızca Aralık ayında ödeneceğinin açıklanması üzerine başlayan memur eylemleri, 16’ncı gününde de devam ediyor. Belediye yönetiminin, eylemlerin sona erdirilmesi için gönderdiği yazı çalışanlar tarafından “tehdit” olarak değerlendirilirken, sendikalar baskılara rağmen geri adım atmayacaklarını duyurdu..

İşçilerle dayanışma büyüyor

Eyleme destek veren Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel-Sen ve Tüm Yerel-Sen yöneticileri yaptıkları açıklamada, “Her türlü tehdit ve baskıya rağmen eylemler kararlılıkla sürecek” mesajını verdi.

Kaygı verici seviyeye ulaştı!

Belediye yönetimi tarafından gönderilen yazı şu şekilde:

"Kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğu üzere, Belediyemizde görev yapan memur ve işçi personelimiz tarafından bağlı oldukları Sendikaların yürütüm ve yönetiminde bir süredir Belediye ana hizmet binasında toplu halde eylemde bulunmak ve düzenli iş bırakma eylemleri gerçekleştirmek suretiyle kamu hizmetlerinin aksamasına ve kesintiye uğramasına yol açan fiiller ortaya konulmakta, bu eylemlerin devamına yönelik olarak sergilenen hukuk dışı irade yazılı ve görsel basında alenen yer almaktadır.

Belediye ana hizmet binasında asli hizmetlerin kesintisiz şekilde ifa edilmesine fiilen mani olma boyutuna ulaşan toplu eylemlerin yanı sıra sesli duyurular yapılması, anons şeklinde sloganlar atılması ve bildirimlerde bulunulması, hukuki korumadan yoksun olup yasalar önünde meşru kabul edilmemektedir. Bu durum, bugün itibariyle kamu düzeni ve idari işleyiş açısından ciddi bir kaygı verici seviyeye ulaşmıştır.

Yaşanan bu olumsuzlukların sona erdirilmesi amacıyla, ilgili Sendikalara sözlü olarak defalarca çağrı ve uyarılarda bulunulmuştur. Ayrıca Belediyemiz, Sendika temsilcileri ile bizzat görüşerek hoşgörü ve iyi niyet çerçevesinde hukuka aykırı eylemlerin sonlandırılması için çaba göstermiştir. Buna rağmen Sendikalar, eylemlerin devamı yönünde irade ortaya koymuşlardır.

Sendikalar tarafından Belediyemizin ana hizmet binasında kamu düzenine aykırı olarak yürütülen bu eylemler, maddi ve manevi zarar boyutunda hukuki yargılamaya konu olabilecek nitelikte olduğu gibi kamu düzenine aykırılık noktasında cezai yargılamaya ve cezai yaptırımlara tabi bulunmaktadır.

Anayasanın “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı” başlıklı 34. maddesinde “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir” hükmü bulunmaktadır.

Anayasamızda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak temel bir hak ve özgürlük olarak kabul edilmiş ancak şartların oluşması halinde ve ölçülülük kriterine riayet edilmesi koşuluyla kanunla özgürlüklere sınırlama getirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda yürürlüğe giren 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun aynı doğrultuda hüküm içeren 3. maddesi yanında, “Yasak yerler” başlıklı 22. maddesinde; “… kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde … toplantı yapılamaz” hükmü getirilmiş ve devamındaki düzenlemelerde mekânsal yasaklara uyulmaması halinde kanuna aykırı toplantı tanımlamasıyla yaptırımlar getirilmiştir.

Anılan Kanunda açıklandığı şekliyle kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde toplantı yapılması yasaklanmış olduğundan kapsama giren Belediye hizmet binasında toplu eylemlerde bulunulmasının hukuka uyarlı olmadığı açıktır.

Başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere ilgili diğer yasal mevzuatın İdaremize yüklediği görev ve sorumlulukların kamu hizmetlerinin sürekliliği ilkesi çerçevesinde kesintisiz ve düzenli olarak yerine getirilebilmesi ve aksamadan yürütülmesi için Sendikalar tarafından başlatılan ve halen devam eden kamu hizmetlerine engel olma boyutuna ulaşan ve hukuka aykırı toplu eylemin ivedilikle sona erdirilmesi önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, Belediyemiz ana hizmet binası ve diğer tesisler içerisinde hiçbir şekilde toplu eylem yapılmaması, hak arama taleplerinin ise ilgili mevzuata uygun şekilde ve kamu hizmetlerinin sürekliliğini aksatmayacak biçimde yürütülmesi hususunda tüm personelin azami dikkat ve özen göstermesi gerekmektedir"