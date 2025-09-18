Son Mühür - Efes Selçuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından “Sesimiz Var” mottosuyla düzenlenen “Başka Bir Siyaset Okulu” söyleşileri, 23-24 Eylül tarihlerinde Selçuk Efes Kent Belleği’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, Olof Palme International Center ve Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) desteğiyle hayata geçiriliyor.

gençler için katılımcı bir platform

Gündüz oturumlarında üniversite öğrencilerinin bir araya geleceği etkinlik, saat 20.00’den itibaren halka açık söyleşi ve etkinliklerle sürecek. Amaç; gençlerin sosyal ve siyasal yaşamda daha etkin yurttaşlar olarak rol almalarını sağlamak ve katılımcı bir tartışma ortamı sunmak.

İlk gün toplumsal cinsiyet eşitliği

Programın ilk günü olan 23 Eylül Salı akşamı, Havle Kadın Derneği’nden Edibenur Üner ve Kadının İnsan Hakları Derneği’nden Yıldız Taghızade, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve gençlerin bu alandaki rolüne ilişkin deneyimlerini paylaşacak.

İkinci gün kültür politikaları

24 Eylül Çarşamba günü ise etkinlik yerel kültür politikalarına odaklanacak. Kültür Yöneticisi ve Teos Kültür Sanat Derneği Başkanı Sarp Keskiner moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda; Arkeolog ve Gıda Mühendisi Ahmet Uhri “Arkeo-Bellek ve Kentsel Aidiyet” başlıklı sunumunu, Kültür Yöneticisi Gökçe Süvari ise “Sucul Belleğe Sanatsal Bakış: Forecast Türkiye – Suyun Belleği” başlıklı sunumunu yapacak.

Bilgi ve deneyim paylaşımı

İki gün sürecek program boyunca gençler ve Efes Selçuklu vatandaşlar, siyaset, kültür ve toplumsal konularda uzman isimlerle buluşarak bilgi ve deneyim paylaşma fırsatı bulacak.