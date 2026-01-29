Son Mühür/ Beste Temel - Mehmet İşler, seyahat acenteleri ve turist rehberleri birliklerinin de benzer yönde görüş bildirdiğini hatırlatarak, turizm paydaşlarının yeşil pasaport konusunda ortak bir talep etrafında birleştiğini ifade etti. İşler, turizmin doğası gereği sürekli yurt dışı temas gerektirdiğini vurgulayarak, bu ihtiyacın mevcut sistemde karşılık bulmadığını dile getirdi.

“Mevcut sistem gerçek ihtiyacı dikkate almıyor”

Yeşil pasaport uygulamasının uzun süredir “meslek + kıdem” esasına dayandığını hatırlatan İşler, sahadaki tabloyu şu sözlerle değerlendirdi: “Türkiye’de yeşil pasaport sistemi otomatik hak üretiyor ancak asıl hedef olan; Türkiye adına uluslararası temas kuran, düzenli seyahat ihtiyacı bulunan ve ülkeye döviz kazandıran gerçek faaliyet sahiplerini yeterince dikkate almıyor. Bugün yeşil pasaportu olmasına rağmen yurtdışıyla bağlantılı hiçbir işi olmayan, hatta tatil için bile yurtdışına çıkmayan çok sayıda kişi bulunuyor. Yeşil pasaport ‘işi kolaylaştıran araç’ olmaktan çıktı. Gerçekten yurtdışı teması olan kişiler için sistem destek üretmiyor.”

İşler, uygulamanın uluslararası alandaki etkilerine de dikkat çekerek, “Pasaport rejiminin güvenilirliği tartışmaya açıldı, Avrupa’da yeşil pasaporta vize konuşulmaya başlandı. Mevzuat uygulamayı tanımlıyor ancak fiilî ihtiyaç ve aktif uluslararası faaliyeti sorgulamıyor” ifadelerini kullandı.

“İhtiyaç temelli yeşil pasaport” çağrısı

Mehmet İşler, yeşil pasaportun tamamen meslek ve kıdemden koparılmasının doğru olmayacağını ancak mutlaka objektif kriterlerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. “Meslek ve kıdem koşulu yanında kişinin; yurtdışı bağlantılı iş yaptığı, düzenli seyahat ihtiyacı bulunduğu, uluslararası sözleşme, ticari faaliyet, fuar, roadshow, yatırım görüşmesi, akademik çalışma gibi somut faaliyetler yürüttüğü belgelenmelidir. Yeşil pasaport süresiz statü sağlayan bir araç değil, faaliyete bağlı ve faaliyet sürdüğü sürece tanınan bir hak olmalıdır. Bu hak periyodik olarak gözden geçirilmeli, şartlar ortadan kalktığında iptal mekanizması işletilmelidir.”

İşler, turizm, etkinlik, kongre, spor organizasyonu, sağlık turizmi, MICE ve ihracat bağlantılı hizmet alanlarında çalışan profesyoneller için şeffaf, denetlenebilir ve faaliyet temelli bir sistem kurulması gerektiğini ifade etti.

“Turizmci rahat ederse hedefe daha hızlı gidilir”

Açıklamasının sonunda düzenlemenin turizm sektörüne doğrudan katkı sağlayacağını belirten İşler, şu değerlendirmede bulundu: “Bu düzenleme hayata geçerse, yoğun rekabet ortamında ülkeye döviz kazandırmak için çalışan turizmcinin eli rahatlar. Birkaç günlük fuar, tanıtım faaliyeti ya da etkinlik için aylar öncesinden vize stresi yaşayan turizmci, zamanını pazarlamaya ve tanıtıma ayırır. Bu da 100 milyon turist, 100 milyar dolar gelir hedefine daha hızlı ulaşılmasını sağlar.”