Son Mühür/ Seçil Ünlü- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Galatasaray maçında yasa dışı bahis reklamı yer aldığı iddiasıyla kamuoyuna sert açıklamalarda bulundu. Kılıç, konuyla ilgili değerlendirmesini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

“TRT ekranlarında yasa dışı bahis reklamı var”

Kılıç paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "TRT ekranlarında yasa dışı bahis reklamı! Dün TRT 1’de yayınlanan Galatasaray maçında, saha kenarı panolarında Türkiye’de lisansı olmayan bir bahis sitesinin reklamı açıkça yer aldı. Bu, açık bir hukuk ihlalidir."

“TRT kamu yayıncısıdır, bu kabul edilemez”

TRT’nin kamu yayıncılığı misyonuna dikkat çeken Kılıç, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "TRT, kamu yayıncısıdır. Vergilerle ayakta duran bir kurumun, yasa dışı bahis reklamına aracılık etmesi kabul edilemez."

“Yayınlar çocukların ve gençlerin gözü önünde yapılıyor”

Bahis reklamlarının toplum üzerindeki etkilerine vurgu yapan CHP’li vekil, özellikle çocuklar ve gençler konusunda uyarıda bulundu:

"Daha da vahimi şudur: Bu yayınlar çocukların, gençlerin, milyonlarca yurttaşın gözü önünde yapılıyor. Devlet eliyle bahis özendiriliyor."

TBMM’ye kanun teklifi verdiğini açıkladı

Sevda Erdan Kılıç, bahis reklamlarının tamamen yasaklanmasına yönelik bir kanun teklifini Meclis’e sunduğunu da duyurdu:

"Bu yüzden geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir kanun teklifi sundum. Teklifim çok açık ve nettir: Yasal ya da yasa dışı ayrımı yapılmaksızın, her türlü bahis reklamının tamamen yasaklanması."

“Sorun sadece lisans değil, toplumsal yıkım”

Bahis konusunun yalnızca hukuki değil, toplumsal bir mesele olduğuna dikkat çeken Kılıç şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü sorun yalnızca “lisans” meselesi değildir. Sorun; bağımlılık, yoksulluk, borç, ailelerin dağılması ve gençlerin geleceğinin karartılmasıdır."

“Bahis reklamı yayımlamak ikiyüzlülüktür”

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Kılıç, kamu kurumlarının tutumunu eleştirdi: "Bir yandan “gençleri koruyoruz” deyip, diğer yandan TRT ekranlarından bahis reklamı yayımlamak ikiyüzlülüktür."

TRT ve RTÜK’e açık soru

CHP’li vekil, denetim mekanizmalarının neden devreye girmediğini de sorguladı: "Buradan açıkça soruyorum: TRT bu yayına neden müdahale etmedi? RTÜK nerede? Gençleri neden korumuyorsunuz?"

“Bahis lobisine değil, çocukların geleceğine tarafız”

Açıklamasının sonunda net bir mesaj veren Kılıç, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Bu düzen böyle gitmez. Bahis lobisine değil, halkın ve çocukların geleceğine tarafız."