İzmir ekibi Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde son derece kritik bir maça çıkacak. 52 yıldır ligde aralıksız mücadelesini sürdüren ve Türk basketbolunun köklü kulüpleri arasında bulunan yeşil-kırmızılı ekip, sezonun en kritik maçında taraftarı önünde Bursaspor ile kozlarını paylaşacak.

Hayati randevu!

İzmir ekibi, pazar günü oynanacak mücadelede ligdeki hayallerini sürdürmek için parkeye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Karşılaşma, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak.

Gözler bir yanda Petkimspor maçında!

Karşıyaka’nın ligde kalabilmesi için yalnızca kendi maçını kazanması yetmeyecek. İzmir ekibi aynı zamanda, aynı saatte oynanacak karşılaşmada Aliağa Petkimspor’un deplasmanda Tofaş karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılmasını bekleyecek.

