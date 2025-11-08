Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi öncülüğünde düzenlenen anma programı kapsamında, 10 Kasım sabahı Karşıyaka Çarşısı’nda geniş katılımlı bir “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak. Vatandaşlar saat 08.30’da alanda yerini alacak ve saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte el ele tutuşarak Atatürk için saygı duruşunda bulunacak. O anlarda Karşıyaka’da hayat duracak, 7’den 77’ye binlerce kişi tek yürek olacak.

Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda tören

Saygı zincirinin ardından saat 09.30’da Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda resmi anma töreni gerçekleştirilecek. Atatürk ve silah arkadaşları için çelenk sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Başkan Ünsal’dan davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Karşıyaka’nın Atatürk’e bağlılığının her zaman güçlü şekilde ortaya konduğunu belirterek şunları söyledi: “İlke ve devrimlerinin kalesi Karşıyaka’da, Büyük Önderimize bağlılığımızı bir kez daha güçlü şekilde ifade edeceğiz. Herkesin bu anlamlı buluşmada yer almasını istiyoruz. Ve bir kez daha söz veriyoruz: Sen rahat uyu Atam! Açtığın yolda ve gösterdiğin hedefe hiç durmadan ilerleyeceğiz.”