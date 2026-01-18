Ankara merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir dolandırıcılık soruşturmasında, ticaret dünyasının güven mekanizmalarını suistimal eden büyük bir suç şebekesi çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan operasyon sonucunda, sahte ve karşılıksız çekler üzerinden piyasayı dolandıran 14 şüpheli emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Başkentin ticari itibarını hedef alan bu organizasyonun, 9 farklı mağduru toplamda 20 milyon lira tutarında zarara uğrattığı titiz çalışmalar neticesinde belgelendi.

Finansal manipülasyonla güven inşa ettiler

Dolandırıcılık şebekesinin izlediği yöntem, ticari hayatın en kritik verileri olan kredi notları üzerine kuruldu. Şüphelilerin, sistemin boşluklarından faydalanarak üçüncü şahıslar adına paravan şirketler kurdukları ortaya çıktı. Bu şirketlerin banka nezdindeki itibarını artırmak amacıyla, hesaplar arasında milyonlarca liralık yapay para trafiği oluşturulduğu saptandı. Yapılan bu hayali nakit hareketleri sayesinde şirketlerin kredi limitleri ve Findeks puanları yapay olarak yükseltildi. "Güvenilir firma" imajı oluşturulan bu yapılar üzerinden piyasaya yüklü miktarlarda karşılıksız çek sürüldüğü belirlendi.

Mağdurlar bankada şok yaşadı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin derinleştirdiği teknik incelemelerde, suç organizasyonunun bu yöntemle tam 12 farklı şirketi birer paravan olarak kullandığı anlaşıldı. Ticaret yaptıkları firmaların yüksek kredi puanlarına ve banka geçmişlerine güvenen 9 mağdur, aldıkları çeklerin karşılığının olduğuna ikna edildi. Ancak ödeme vadeleri geldiğinde banka şubelerinin yolunu tutan mağdurlar, ellerindeki çeklerin karşılıksız olduğunu ve dolandırıldıklarını acı bir şekilde öğrendi. Şebekenin, profesyonel bir görünüm altında yürüttüğü bu finansal manipülasyon, ticari güven zincirinde ağır bir tahribata yol açtı.

Şafak operasyonuyla 12 kişi cezaevine gönderildi

Ankara polisinin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerin büyük bir kısmı tutuklanma talebiyle yargı karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan 14 şüpheliden 12’sinin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesini kararlaştırdı. Diğer şüpheliler hakkında ise yasal süreç devam ederken, polisin olayla ilgili bağlantılı kişi ve firmalara yönelik incelemeleri sürüyor.