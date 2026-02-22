ABD ile Türkiye arasında enerji ve ekonomi alanında kapsamlı bir işbirliği planı üzerinde çalışmaların hız kazandığı bildirildi. RUSEN Press’in aktardığı bilgilere göre, “Stratejik Enerji Planı” olarak adlandırılan anlaşmanın, iki ülke arasındaki ilişkileri ekonomik ve stratejik açıdan yeniden şekillendirmesi hedefleniyor.

Enerji arama ve üretiminde ortaklık planı

Aktarılan bilgilere göre plan kapsamında Amerikan enerji şirketlerinin, Türkiye’nin kara ve deniz sahalarında enerji arama, üretim ve boru hattı projelerine doğrudan yatırım yapması öngörülüyor. Bu adımla Türkiye’nin bölgesel bir enerji merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Plan çerçevesinde ABD’nin Avrupa’ya ulaştıracağı enerji için Türkiye’yi ana güzergâh ve merkez olarak kullanmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Bu yaklaşımın, Washington ve Ankara arasında enerji alanındaki işbirliğinin genişletilmesine yönelik yeni bir stratejinin parçası olduğu ifade ediliyor.

Finans sektöründe doğrudan yatırım hedefi

Anlaşmanın yalnızca enerjiyle sınırlı kalmayacağı, ABD’li şirketlerin Türkiye’de bankacılık başta olmak üzere finans sektörüne doğrudan yatırım yapmasının da planlandığı kaydedildi. Bu adımın, Türkiye’nin finansal altyapısını güçlendirmeyi ve uluslararası sermayenin ortak projelere katılımını artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Bölgesel enerji projeleri gündemde

Planın, Türkiye sınırlarının ötesinde bölgesel enerji faaliyetlerini de kapsadığı ifade ediliyor. Buna göre, Akdeniz, Suriye ve Libya başta olmak üzere çeşitli bölgelerde ortak enerji arama ve üretim projelerinin yürütülmesi öngörülüyor. Türkiye’nin son dönemde özellikle Libya’da enerji yatırımlarını artırma yönündeki girişimlerinin, bu kapsamda yeni ortaklıklarla genişletilebileceği değerlendiriliyor.

Yaptırımların kaldırılması planın önemli başlıklarından biri

Haberde yer alan bilgilere göre, planın en dikkat çeken unsurlarından biri de Türkiye’ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması ihtimali. Özellikle CAATSA kapsamında uygulanan yaptırımların sona erdirilmesinin planın bir parçası olduğu ileri sürüldü. Bu adımın hayata geçirilmesi halinde, iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayabileceği ifade ediliyor.

NATO Zirvesi’nde imzalanması planlanıyor

Söz konusu anlaşmanın, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi sırasında resmen imzalanmasının planlandığı belirtildi. Uzmanlar, planın hayata geçirilmesi halinde Türkiye’nin enerji merkezi olma hedefinin güçlenebileceğini ve ABD ile ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceğini değerlendiriyor.

Türkiye enerji yatırımlarını çeşitlendiriyor

Türkiye, son yıllarda enerji alanında farklı kaynaklara yönelerek yatırım portföyünü genişletmeye çalışıyor. Yenilenebilir enerji projeleri kapsamında yaklaşık 5 gigavat kapasite hedefleyen ve milyarlarca dolarlık yatırım öngören programlar yürütülüyor.

Ayrıca Türkiye, bölgesel enerji ticaret hatları ve yeşil enerji koridoru projeleriyle uluslararası enerji ağındaki rolünü artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda hem Batılı ülkelerle hem de farklı coğrafyalarla enerji işbirliği arayışları sürüyor.