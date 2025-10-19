Yeni yapılan bilimsel araştırmalar, torun sevgisinin sadece duygusal bir bağ değil, aynı zamanda fiziksel sağlık üzerinde de olumlu etkiler yarattığını ortaya koydu. Özellikle büyükanneler ve büyükbabaların torunlarıyla kurduğu yakın ilişkinin, kalp sağlığını güçlendirdiği ve stres seviyesini azalttığı belirlendi.

Araştırmalar Kalp Sağlığıyla Bağlantıyı Ortaya Koydu

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Emory University tarafından yürütülen bir araştırmada, büyükannelerin torunlarına karşı duyduğu sevgi ile beyin aktivitesi arasındaki ilişki incelendi. Çalışmada, torunlarının fotoğraflarını gören büyükannelerin empati ve duygusal bağ ile ilişkili beyin bölgelerinde yüksek aktivite gösterdiği saptandı.

Ayrıca National Institutes of Health (NIH) destekli başka bir çalışmada, torunlarıyla sık iletişim kuran büyük ebeveynlerin daha düşük tansiyon, dengeli kalp ritmi ve daha güçlü bağışıklık sistemine sahip oldukları belirtildi.

Stres Azalıyor, Kalp Ritmi Düzenleniyor

Bilim insanları, torun sevgisinin özellikle kortizol (stres hormonu) seviyesini düşürdüğünü ve bu sayede kalp sağlığını koruduğunu vurguluyor. Düzenli sosyal etkileşim ve sevgi dolu temasın, kan basıncını dengelediği ve kardiyovasküler sistem üzerinde koruyucu etki sağladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, yalnız yaşayan yaşlılarda kalp rahatsızlıklarının daha sık görüldüğüne dikkat çekerek, torunlarla kurulan bağın yalnızlık duygusunu azalttığını ve kalp sağlığını desteklediğini ifade ediyor.

Uzmanlardan Tavsiye: Kuşaklar Arası Bağ Sağlık Getiriyor

ABD merkezli ThedaCare Sağlık Grubu uzmanlarından Rebecca Philpot, büyük ebeveyn–torun ilişkilerinin hem ruhsal hem fiziksel iyileşmeyi beraberinde getirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Torunlarıyla düzenli vakit geçiren büyükanneler ve büyükbabalar, fiziksel olarak daha aktif, duygusal olarak daha dengeli oluyor. Bu da kalp ve damar sağlığı üzerinde doğrudan koruyucu bir etki yaratıyor.”

Kalp Dostu İlişki İçin Öneriler

Uzmanlara göre, büyük ebeveynlerin torunlarıyla haftada birkaç kez etkin zaman geçirmesi, hem duygusal tatmini artırıyor hem de fiziksel sağlık üzerinde olumlu etki bırakıyor.

Birlikte yürüyüşe çıkmak, yemek hazırlamak veya oyun oynamak; kalp ritmini düzenleyip stres düzeyini düşürüyor.

Torunlar açısından da bu bağ, aile içi güven duygusunu güçlendiriyor ve psikolojik dayanıklılığı artırıyor.