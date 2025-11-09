Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin karbon emilimini artırmak ve iklim direncini güçlendirmek için Malik Ejder Mahallesi’nde 75 dönümlük alanda karbon yutak alanı oluşturma çalışmalarına başladı. Proje kapsamında sedir, kızılçam, servi, köknar, çınar ve erguvan gibi türlerden oluşan binlerce ağaç toprakla buluşturulacak ve bölgeye yürüyüş yolları ile sosyal donatılar kazandırılacak.

Şehirde yeşil alanlar iklime direnç kazandırıyor

Belediye Genel Sekreteri Serdar Atalar, depremlerin ardından yeniden imar sürecinin yanı sıra çevreye duyarlı ve yenilikçi şehir projelerine öncelik verdiklerini belirtti. Atalar, karbon yutak alanı ile hem şehirdeki karbon ayak izinin azaltılacağını hem de vatandaşlara yeşil yaşam alanı sunulacağını söyledi. Proje tamamlandığında 75 dönümlük alanda yaklaşık 3 bin ağaçlık bir orman oluşturulacak ve bölge mesire alanı olarak kullanılabilecek. Atalar, ilave karbon yutak alanlarıyla Kahramanmaraş’ın iklim direncini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.