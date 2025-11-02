Son Mühür- Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcaklıkların, türün yaşam alanını genişlettiğine dikkat çekiyor. Aydın, Sakarya, Ordu, Giresun ve Trabzon gibi illerde yoğun şekilde tespit edilen vakalar, istilanın artık ulusal boyuta ulaştığını ortaya koyuyor.

Tarımsal ürünlerde büyük kayıplara yol açıyor

Yaklaşık 1,5 santimetre boyundaki Kahverengi Kokarca, bitkilerin öz suyunu emerek besleniyor. Bu durum meyve ve sebzelerde lekelenme, şekil bozukluğu ve kalite kaybına neden oluyor.

En fazla zarar gören ürünler arasında fındık, ceviz, elma, armut, şeftali, turunçgiller, mısır, domates, biber ve fasulye yer alıyor. Uzmanlara göre zararlının en ciddi etkisi fındık üretiminde görülüyor. Fındığın iç meyvesinin büzüşmesine neden olan bu böcek, ürünün pazarlanabilirliğini azaltıyor ve rekolte kaybını artırıyor.

Kimyasal ve biyolojik yöntemler

Tarım ve Orman Müdürlükleri, Kahverengi Kokarca ile mücadelede hem kimyasal hem de biyolojik yöntemlerin birlikte kullanılmasını öneriyor.

Kimyasal mücadele, yayılımın yoğun olduğu alanlarda ruhsatlı ilaçlarla yapılan kontrollü ilaçlamaları kapsıyor. Bu yöntem kısa vadede etkili olsa da doğal dengeyi bozabileceği için dikkatli uygulanması gerekiyor.

Biyolojik mücadele ise uzun vadeli çözüm olarak öne çıkıyor. Tarım ekipleri, zararlının doğal düşmanı olan Samuray Arısı (Trissolcus japonicus) türünü doğaya salarak kokarcanın yumurtalarını parazitlemesini ve çoğalmasını engellemeyi hedefliyor.

Kokarca artık şehirlerde de görülüyor

Kahverengi Kokarca yalnızca tarım alanlarında değil, şehirlerdeki evlerde de görülmeye başladı. Soğuk havalarda barınmak için kapı aralıklarına, pencere kenarlarına ve çatlaklara sığınan bu böcekler, ezildiklerinde keskin bir koku yayıyor.



Uzmanlar, kokarcanın ezilmemesi gerektiğini vurguluyor. Böceklerin sabunlu su dolu kaplarda imha edilmesi veya durumu Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesi öneriliyor.

Ulusal ölçekte mücadele planı devrede

Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı türün etkilerini azaltmak amacıyla ulusal mücadele programı başlattı. Çalışmalar kapsamında Kahverengi Kokarca’nın yayılım haritası çıkarılıyor ve yoğunluk gösteren bölgelerde hem ilaçlama hem de biyolojik mücadele faaliyetleri yürütülüyor. Bakanlık yetkilileri, üreticileri bahçelerini düzenli kontrol etmeye ve şüpheli durumlarda en yakın Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi vermeye çağırıyor. Amaç, Türkiye genelinde yürütülen bu koordineli mücadeleyle istilanın kontrol altına alınması ve tarımsal üretimin korunması.

Uzmanlar, Kahverengi Kokarca’nın kontrol altına alınmaması halinde özellikle fındık, ceviz ve mısır üretiminde ciddi ekonomik kayıpların yaşanabileceğini belirtiyor.