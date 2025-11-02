Hermosillo kentinde bulunan popüler indirim zinciri Waldo’s mağazasında, Ölüler Günü festivali sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından mağazayı saran alevler kısa sürede büyüyerek faciaya dönüştü. Yetkililer, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve bilanço artabileceğini belirtti.

“Kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülecek”

Sonora Eyaleti Valisi Alfonso Durazo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazanın nedenini ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Durazo, “Kazanın nedenlerini aydınlatmak üzere kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talimatını verdim.” ifadelerini kullandı. Vali, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu açıkladı.

Çoğu ölümün nedeni duman zehirlenmesi

Eyalet Başsavcısı Gustavo Salas, adli tıp ekiplerinden alınan bilgilere göre ölümlerin büyük kısmının zehirli gaz solunmasından kaynaklandığını belirtti. Yangının kısa sürede tüm mağazayı sarması nedeniyle bazı müşterilerin içeride mahsur kaldığı bildirildi.

Devlet Başkanı’ndan taziye mesajı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi iletiyorum.” dedi. Sheinbaum, olayın ardından mağdur aileler ve yaralılar için destek ekiplerinin bölgeye gönderilmesi talimatını verdi.

Soruşturma sürüyor

Yangının kesin nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, yerel basında çıkan bazı haberlerde patlamanın elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceği ileri sürüldü. Belediye yetkilileri ise olayda herhangi bir saldırı ihtimalinin bulunmadığını açıkladı.