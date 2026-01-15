Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Son Mühür Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Karabel’e ve Kandemir Medya Genel Koordinatörü Müslüm Karaaslan’a ilçe gündeminde yer alan önemli konuları değerlendirerek önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

İlkay Girgin Erdoğan: Benim iki tane milliyetçiliğim vardır, Karaburun Milliyetçisiyim ve Atatürk Milliyetçisiyim

16-17-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Nergis Festivali ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve esnafın festivali dört gözle beklediğini vurgulayan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Birincisi benden önde düzenlenmişti şu an sekizincisini düzenliyoruz. Kimse Karaburun’a bu kadar insanın geleceğini düşünmüyordu. Marketine kadar boşalmıştı Karaburun; fırınlarda ekmek bile kalmadı. Bugün ben Yıldız Sedef’e teşekkür ederim, bu festival yolculuğuna onunla çıktık, belli bir ivme kazandı o ivmeyle beraber artarak devam etti. Burada biz liyakatli personellerin belediyelerde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.

Yıldız ile birlikte eksikliklerimizi görerek yola çıktık, her geçen gün yaptıklarımızla üstüne koyduk. Şu an söylenenlere göre İzmir’in en büyük festivaliyiz, Türkiye’de de üçüncüymüşüz galiba. Önemli olan sürdürülebilirliktir, biz Nergis Festivali’nde bunu başardı. Festivalimize geçtiğimiz yıl resmi emniyet kayıtlarına göre 280 bin kişi geldi bu iki günün rakamdır. Bu yıl festivalimiz üç gün olacak. Esnafımız Eylül’den beri para kazanamadı. Şu an ekonomi ek olarak çok kötü. Esnafımız bu festival ile birlikte buradaki borcunu siliyor. Yaz ile birlikte de önümüzdeki ayları siliyor. Bütün esnafımız dört gözle bu festivali bekliyor. Benim iki tane milliyetçiliğim vardır, Karaburun Milliyetçisiyim ve Atatürk Milliyetçisiyim. Olmazsa olmazlarım bunlardır.” diye konuştu.

“Yarımada’nın en güzel kahvaltısı Eğlenhoca Köyü’nde”

Öte yandan, Karaburun’un önemli köylerinden Eğlenhoca Köyü’nde kurulan Balçiçeği Kadınlar Kooperatifi’nin faaliyetlerinden bahseden Başkan Erdoğan, “Yıllarca bütün belediye başkanlarımızın ortak hayali kooperatifleşmedir. Bu konuda, Bozkurt Belediye Başkanımız iyi çalışmalar yapıyor Safranbolu Belediye Başkanımız iyi çalışmalar yapıyor, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız iyi işler yapıyor. Biz tamamen belediyeler olarak kooperatiflerin içinde bulunmayı doğru kabul etmiyoruz. Eğlenhoca Köyü’müzde bir tane yıkıntı bir bina vardı, yıkıp taş bina yaptım. Balçiçeği Kadınları Kooperatifi’ni kurdurdum. Orada bir kafe işletiyorlar ve Yarımada’nın en güzel kahvaltısı bence orada. Kadınlar orada üç yıldır kendi ürünlerini üretiyorlar. Kadınlar ekonomik olarak özgürlüklerini kazanıyorlar.” dedi.

“Siyasi torpilden ötürü kimseyi işe almıyorum”

Ayrıca, röportajda belediyecilik anlayışından da önemli detayları paylaşan İlkay Girgin Erdoğan, belediyeye siyasi torpilden dolayı kimseyi işe almadığının altını çizerek, “Benim gibi kadınlara yol açmak istiyorum. Özel bir şey değil yaptığım ben olması gerekenleri yapıyorum. Benim ekibimden birisi yanlış bir şey yaparsa ben gerçekten gerekeni yaparım. Siyasette daha çok hukukçu ve liyakatli kadın olmalı diye düşünüyorum.

Her kadın bir rol modeldir. Kadın başaramazsa, direkt cinsiyeti üstünden eleştiriliyor, ancak hiçbir başarısız erkek böyle bir şey ile karşı karşıya kalmıyor. Ben bu makamda bugün temsilciyim benden sonra başkaları gelir, çok arzu ederim ki ben sonra da bu makama bir kadın gelsin. Benim bölgemin kadını çok cesurdur hiçbir şeyden korkmaz. Benim belediyecilik anlayışım şudur, biz herkese bir kapı açarız özellikle bölgenin gençlerine açarız bu kapıyı.

Benim 29 tane personelim sözleşme ile memur oldu. Siyasi torpilden ötürü kimseyi işe almıyorum. Dışarıdan hizmet almıyorum çünkü çok masraf olacağını düşünüyorum. Kadınsa istihdamda daha öncelik veriyorum, örneğin benim aracımı kullanan arkadaşımda kadındır. Eğer benim kıstaslarımda çalışılmazsa babamın oğlu olsa yol vermekten çekinmem bu nedenle kimse bana ayrıcalıklı davranıyor diyemez.” şeklinde konuştu.

“Arkamızdan başka kadınlar gelirse çok daha mutlu olacağım”

Son olarak, Karaburun’u marka haline getirmek istediğini aktaran Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “2019’da göreve başladığımda bölgem dışarıdan çok göç alıyorlardı. Bizim örneğin çok fazla sosyal yardımımız yayınlanmaz bunu da çok doğru bulmuyorum. Başladığımda şunu demiştim, gençlerimizin Karaburun’un tercih ettiği, marka haline gelmiş bir Karaburun istiyorum. Benim bölgemin belediye hizmetleri bir arada değil, bir belediye binamız yok mesela.

Yaş almış nüfusun bulunduğu yerde belediye hizmetlerinin aynı yerde yapılması gerekiyor. Kültürel ve sosyal olarak Karaburun’un hak ettiği yere gelince görev sürem dolmuş olacak. Bu koltuklar kimseye zimmetlenmedi. Bir başkanın da makul bir görev süresi olmalıdır. Bıraktığımda şunu isterim: yarın sokakta insanlar beni gördüğünde ‘başkanım’ ya da ‘İlkay kızım’ diyebilmeli. Makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Bunun için kalıcı eserler bırakmamız gerekiyor. Bu dönemin sonuna kadar çalışmalarımızı ve projelerimizi yetiştirmek istiyoruz. Arkamızdan başka kadınlar gelirse çok daha mutlu olacağım.”