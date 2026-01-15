Son Mühür/Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de binlerce öğrenci 16 Ocak Cuma günü karne alarak yarıyıl tatiline adım atıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte kent içi hareketliliği göz önünde bulunduran ESHOT Genel Müdürlüğü, 19 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni sefer planlamasını duyurdu.

Milyonlarca öğrenci için karne zamanı

İzmir genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler için beklenen gün geldi. 16 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerle birlikte, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı sona eriyor. Öğrencilerin ve velilerin yaşayacağı bu heyecan, aynı zamanda şehirdeki ulaşım akışının da tatil moduna geçmesini sağlayacak. İki hafta sürecek olan bu mola boyunca okul servislerinin trafikten çekilmesi ve öğrenci yoğunluğunun azalmasıyla birlikte toplu taşıma hatları da yeniden şekillenecek.

Ulaşımda "Yarıyıl" güncellemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ESHOT, eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle toplu taşıma sefer sıklıklarında düzenlemeye gitti. Yapılan resmi duyuruya göre, sömestir tatili boyunca uygulanacak olan yeni sefer programı 19 Ocak Pazartesi sabahı itibarıyla devreye alınacak.

Sefer sıklıkları ve güncel saatler

Özellikle öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlarda sefer aralıkları tatil dönemine göre optimize edildi. Yetkililer, 19 Ocak’tan itibaren geçerli olacak bu değişikliklerin yolcular tarafından dikkatle takip edilmesini öneriyor. Tatil süresince ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına teknik ekiplerin hatları anlık olarak izleyeceği belirtildi.

Bilgilendirme ve dijital erişim

Otobüs hatlarındaki güncel hareket saatlerine ve sefer planlarındaki tüm değişikliklere ESHOT Genel Müdürlüğü’nün resmi kanallarından ulaşılabilecek. Vatandaşlar, seyahat planlarını yapmadan önce ESHOT internet adresinden veya kurumun sosyal medya hesaplarından kendi hatlarına dair en taze bilgilere erişim sağlayabilecekler.