Son Mühür- Yaz aylarında nüfusun artış gösterdiği Urla, Seferihisar, Çeşme, Karaburun ve Menderes Gümüldür’de İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri mevcut altyapının bakım ve temizliğini gerçekleştirirken ihtiyaç belirlenen noktalarda yeni hat imalatları da yapıyor. Çalışmalarla yağmur sularının sağlıklı şekilde tahliye edilmesi ve altyapının kış koşullarına hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Kocadere’de taş tahkimatı yapılıyor

Urla Kalabak Mahallesi’ndeki Kocadere ise çalışmaların önemli noktalarından biri oldu. Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki derede, yağışlı dönemlerde meydana gelen şev kaymalarına karşı taş tahkimatı yapılıyor.

Vatandaş ve mahalle muhtarının taleplerinin karşılık bulduğu bu bölgede suyun güvenli şekilde sahile ve denize ulaşması amaçlanıyor. İZSU İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı Yarımada Dereler Birimi Teknik Amiri Ayhan Şenoğlu, “Burada yaşanan sıkıntılar vatandaşlarımız ve muhtarımız tarafından bize iletildi. Yağmur zamanında derenin şevlerinde kaymalar olduğu ve ciddi sıkıntılar yaşandığı bildirildi. Yaptığımız taş tahkimatı çalışmalarıyla suyun sahile ve denize sorunsuz şekilde ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Benzer çalışmalarımız diğer bölgelerimizde de devam ediyor” dedi.

Projenin mahalle için hayati önem taşıdığını vurgulayan Kalabak Mahallesi Muhtarı Salih Calay, Kocadere’nin ıslah projesinin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Son dönemlerde bölgemizde yağışlar çok şiddetli olabiliyor. İZSU Genel Müdürlüğü İşletmeler 3. Bölge Dairesi Başkanlığı Yarımada Dereler Birimi’nin yürüttüğü proje ile derenin akıntısı düzenlendi, çökmeler giderildi ve suyun rahat akışı sağlandı. Bugün burada gelecekte yaşanabilecek olası zararları önlemek adına büyük bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Bu süreçte çözümlerin sağlanması ve derenin ıslahı için her zaman yanımızda olan Urla Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Balkan’a ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a mahallem adına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Derelerde temizlik çalışması

Yarımada genelindeki derelerde yağış sezonu öncesi hazırlıkların sürdüğünü belirten Şenoğlu, ekiplerin dere yataklarında suyun akışını engelleyebilecek birikintileri temizlediğini söyledi. Şenoğlu, “Yarımada bölgesindeki tüm derelerimizde kışa girmeden önce hazırlıklarımız tam hızıyla sürüyor. Derelerde bulunan teressubat, çalı çırpı ve biriken tüm atıkların temizliğini yapıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde derelerin hidrolik akışını sağlayarak suların denize güvenle ulaşmasını sağlıyoruz. Derelerin içine atılan her türlü malzeme ve atık malzeme ilerideki menfezleri, köprüleri ve geçişleri tıkayarak taşkınlara sebebiyet verebiliyor. Vatandaşlarımızdan talebimiz derelerimize bu şekilde atıkların atılmaması” diye konuştu.

9 ayda 399 kilometre kanal temizlendi

İZSU ekipleri, Yarımada’da altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Yılın ilk 9 ayında Urla, Seferihisar, Gümüldür, Çeşme ve Karaburun’da toplam 399 kilometre kanal temizliği yapıldı.

Urla, Seferihisar ve Gümüldür’de toplam 229 kilometre, Çeşme ve Karaburun’da ise 168 kilometre kanal temizlendi. Bölgede ayrıca yağmur suyu hatlarının bakımı yapılırken yeni hatların yapımına da devam edildi.