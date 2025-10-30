İspanya La Liga devi Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ekim ayında sergilediği etkileyici performansla kulüp taraftarları tarafından “ayın oyuncusu” seçildi.

Taraftar oylamasında zirveye çıktı

Real Madrid kulübü, her ay düzenli olarak taraftarların katılımıyla yapılan “Ayın Oyuncusu” oylamasının sonucunu açıkladı. Taraftarların yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen oylamada Arda Güler, takım arkadaşlarını geride bırakarak ekim ayının en başarılı futbolcusu seçildi.

Performansıyla dikkat çekti

20 yaşındaki genç yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla 10 maçta görev aldı. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 4 asistle takımına önemli katkı sağladı. Sahadaki etkili oyunuyla hem teknik heyetin hem de taraftarların takdirini kazanan milli futbolcu, Bernabéu tribünlerinden en çok alkış alan isimlerden biri oldu.

Güler için büyük övgü

İspanyol basını, Arda Güler’in kısa sürede gösterdiği performansın, Real Madrid gibi dünya devinde forma şansı bulmak isteyen genç futbolcular için ilham verici olduğunu vurguladı.