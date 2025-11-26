İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakalarına ait biletlerin resmi kanallar dışında satıldığına yönelik iddialar üzerine re’sen soruşturma başlattı. Taraftarların ve kulüplerin mağduriyetini önlemeyi amaçlayan soruşturmada, karaborsa satışlara aracılık ettiği belirlenen beş internet sitesine erişim engeli getirildi.

Soruşturma Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülüyor

Başsavcılık, dosyanın Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından kapsamlı şekilde incelendiğini açıkladı. İncelemede, bazı internet sitelerinin yetkisiz biçimde maç bileti satın alma–satma aracı olarak kullanıldığı belirlendi.

Resmî açıklamada, bu faaliyetlerin hem kulüplere maddi zarar verdiği hem de taraftarların yüksek fiyatlarla mağdur edildiği vurgulandı.

Beş internet sitesine erişim engeli

Soruşturma kapsamında karaborsa satışa aracılık ettiği tespit edilen internet siteleri şöyle açıklandı:

kombinedevret.com

varbilet.com

biletwise.com

ticketfoni.com

ticketbix.com

Bu sitelerin yetkisiz satış yaptığı, resmi bilet kanallarını devre dışı bıraktığı ve haksız kazanç elde edilmesine aracılık ettiği tespit edildi.

Sulh Ceza Hâkimliği erişim engeline karar verdi

Başsavcılık, tespitler sonrası gerekli işlemlerin hızla gerçekleştirildiğini duyurdu. İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca söz konusu sitelere erişimin engellenmesine karar verdi.

Bu karar, soruşturmanın devam ederken karaborsa faaliyetlerinin durdurulması ve yeni mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla alındı.