Son Mühür - Rusya’nın çeşitli bölgelerinden birçok Porsche sahibi, araçlarını çalıştırmakta ciddi güçlük çektiklerini bildiriyor. TASS’ın haberine göre, sosyal medyada yüzlerce kullanıcı benzer sorunları yaşadığını belirterek bunun ülke genelinde yaygın bir arıza olduğuna işaret etti.

Rolf Servis Müdürü Yuliya Truşkova, sorunun kaynağına dair yaptığı açıklamada, fabrika alarm sisteminin uydu modülü üzerinden yanlışlıkla devre dışı bırakılmasının bu arızaya neden olduğunu ifade etti:

“28 Kasım'dan bu yana Porsche sahiplerinin şirketin servis merkezine yaptığı aramalarda önemli bir artış gördük. Uzmanlarımız, sorunun fabrika alarm sisteminin uydu aracılığıyla bloke edilmesinden kaynaklandığını belirledi.”

Sistem resetlenip sökülecek

Truşkova’nın aktardığına göre, içten yanmalı motorlu tüm modellerde benzer blokelerin ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Sorunun çözümü olarak fabrika alarm sisteminin resetlenip sökülmesiyle bu engelin kaldırılabildiği ifade ediliyor. Ayrıca Truşkova, meselenin yalnızca Porsche ile sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Benzer sorunları Mercedes-Benz sahipleri de yaşayabiliyor ancak bunlar tekil vakalar. Araçlar tamamen ‘tuğla’ hâline gelmiyor. Bu blokelerin nedeni biliniyor mu? Uzmanlar şu anda bunu inceliyor; kasıtlı yapılmış olma ihtimali de masada” dedi.

Binlerce araçta aynı problem meydana geldi

Avto. ru’nun aktardığına göre sorun özellikle 2020 öncesi üretilen Porsche modellerinde yoğunlaşıyor. Cayenne, Macan ve Panamera gibi öne çıkan modellerde çalıştırma problemlerinin belirgin biçimde arttığı belirtiliyor. Telegram kanalı Shot da yüzlerce Porsche’nin eş zamanlı olarak çalışamaz hâle geldiğini ve sahiplerinin ciddi mağduriyet yaşadığını bildirdi.