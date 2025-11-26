Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'a gelen Böcek ailesinin ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma devam ederken, ailenin ölüm sebebi ise belli oldu. Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre, Böcek ailesinin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi olarak ifade edildi.

Raporda yer alan ifadeler şu şekilde:

"Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince anne, baba ve iki çocuğun ölüm sebebi hakkında Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’ndan görüş alınması gerektiği yönünde kanaat belirten rapor, 24 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. 25 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat dosyası da gönderilerek Adli Tıp Kurumu'ndan anne, baba ve iki çocuğun ölüm sebebi hakkında görüş istenmiş olup, Kurul tarafından ölüm sebeplerini belirtir mütalaa 26 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. Yapılan ölü muayenesi ve otopsi işlemleri ile laboratuvar incelemeleri ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; Anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek, çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek’in; Ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği, Ölümlerinin, kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir"