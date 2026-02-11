İzmir’in doğu sınırına yakın konumda bulunan Beydağ, kalabalık şehir hayatından uzak yapısıyla öne çıkıyor. Aydın sınırına yakın yemyeşil bir vadiye kurulu ilçe, doğasıyla baş başa kalmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Gürültüden uzak atmosferi sayesinde daha sakin bir yaşam arayanların rotasına giren Beydağ, küçük ölçekli yerleşim yapısını korumaya devam ediyor.

Coğrafi konumu ve doğal yapısı öne çıkıyor

Küçük Menderes Havzası’nın son noktalarından birinde yer alan Beydağ, dağlarla çevrili yapısı sayesinde kendine özgü bir iklim ve manzara sunuyor. İlçe merkezinde bulunan eski kale kalıntısı, bölgenin tarihsel kimliğine işaret eden unsurlar arasında sayılıyor. Akdeniz ikliminin etkileri görülse de iç kesimlere yakın olması nedeniyle kış ayları sahile göre daha serin ve yağışlı geçiyor. Yazın sıcaklık hissedilse de akşam saatlerinde dağ esintisi belirginleşiyor. Beydağ Barajı çevresi ise hem manzarası hem de sunduğu sakinlikle bölge de öne çıkan dinlenme alanlarından biri olarak gösteriliyor.

Küçük nüfuslu bir ilçe profili

Beydağ, İzmir’in nüfus bakımından en küçük ilçelerinden biri olarak biliniyor. İlçede yaklaşık 11.959 kişi yaşıyor. Nüfusun önemli bölümü ilçe merkezinde toplanırken kalan kısmı köylerde yaşamını sürdürüyor. Genç nüfusun bir kısmı eğitim ve iş amacıyla büyük şehirlere yönelirken, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesim yerel üretimi sürdürmeye devam ediyor.

Ekonominin temeli tarım ve hayvancılık

İlçe ekonomisinin büyük bölümünü tarım ve hayvancılık oluşturuyor. Küçük Menderes Nehri’nin sağladığı verimli topraklar sayesinde üretim yaygın şekilde sürdürülüyor. Kestane üretimi ilçenin öne çıkan tarımsal faaliyetlerinden biri olarak biliniyor. Bunun yanı sıra incir ve zeytin üretimi de yaygın şekilde yapılıyor. Son yıllarda büyükbaş hayvancılık ve özellikle süt üretimi, bölge ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı haline geliyorr. Köylerde ise sebze ve meyve yetiştiriciliği hem yerel tüketim hem de pazar satışları için devam ediyor.

Yöresel lezzetler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Beydağ’a gelen ziyaretçiler için yöresel mutfak önemli bir deneyim sunuyor. Coğrafi işaretli Beydağ simit dürümü ilçenin en bilinen lezzetleri arasında yer alıyor. Kestane şekeri ve kestane kebabı da dikkat çeken tatlar arasında sayılıyor. Yöresel otlarla hazırlanan zeytinyağlı yemekler ile dağ kekikleriyle beslenen hayvanların sütünden yapılan peynirler de yerel mutfağın öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor. Baraj gölü çevresindeki balık restoranları ise ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.