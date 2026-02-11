Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON A.Ş.’nin asfalt plenti doğalgaz aboneliği işi için İller Bankası A.Ş.’den 12 milyon TL tutarında (faiz hariç) gayrinakdi kredi kullanılması önerisi, Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine geliyor.

Söz konusu kredi kapsamında anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim ve harç gibi tüm ödemelerin belediye gelirlerinden karşılanması planlanıyor. Ayrıca İller Bankası’nın teminat olarak belediye gelirleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dağıtılan yasal paylar üzerinden, mevzuattaki kesinti oranına bağlı kalmaksızın yüzde 100’e kadar kesinti yapabilmesinin önü açılacak.

Önergede, krediye konu ödemelerin teminat gelirlerinden karşılanamaması halinde, İller Bankası’nın talebi doğrultusunda krediyle elde edilen tesis, inşaat, gayrimenkul, araç, gereç ve malzemelerin banka lehine ipotek edilmesi ya da rehin gösterilebilmesine imkan tanınacağı ifade edildi. Ayrıca belediyeye ait, kamu yararına tahsis edilmemiş ve meclisçe belirlenecek gayrimenkullerin de banka tarafından uygun görülmesi halinde ipotek verilebileceği; belediyenin gelir, hak ve alacaklarının temlik edilebileceği ve ticari işletmelerinin rehin gösterilebileceği düzenlendi.

İlgili önerge şu şekilde;

“İZBETON A.Ş'nin Asfalt Plenti Doğalgaz Aboneliği işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş'den 12.000.000,00-TL (Faiz hariç) gayrinakdi kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, Bankası A.Ş'ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100 üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde; İller Bankası A.Ş'ce talep edildiği takdirde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya edilmesi, İller Bankası A.Ş'ce talep edildiği takdirde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan kamu yararına tahsis edilmemiş, Meclisimizce belirlenecek ve İller Bankası A.Ş tarafından uygun görülecek gayrimenkulleri İller Bankası A.Ş'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak alacaklarını İller Bankası A.Ş'ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş'ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, İller Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanının İller yetkilendirilmesi hususlarının görüşülmesi.”

Önerge, meclis üyelerinin oyuna sunulacak.