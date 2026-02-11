Yapılan düzenlemeyle birlikte, söz konusu parselde daha önce serbest olan yapı yüksekliği sınırlandırıldı ve maksimum 84 metre olarak belirlendi. Plan değişikliğinin, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlandığı öğrenildi.

Daha önceki meclis toplantısında gündeme alınan önerge, ilgili komisyonlara sevk edilmişti. Komisyonlardan oybirliğiyle geçen düzenlemenin yeniden meclis gündemine geldi. Rapor bugün yapılacak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı olağan meclis toplantısında meclis üyelerinin oylarına sunulacak.

İlgili önerge şu şekilde;

"Konak ilçesi, İsmet Kaptan Mahallesinde yer alan 1039 ada, 8 parselin; 20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 7221 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde yapılan değişiklik kapsamında, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/11/2024 tarihli ve 18626 sayılı Kararı da dikkate alınarak, mevcut Uygulama İmar Planında Hmax: serbest olan kat yüksekliğinin, Yençok: 84 m olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Notu Değişikliği önerisi Belediyemiz Meclisinin 24/11/2025 tarihli ve 04.1325 sayılı Kararı ile uygun bulunarak İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiş olup, söz konusu Kurulun 05/02/2026 tarihli 20897 sayılı Kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ve ayrıca Plan notlarının 5. maddesinde yer alan min: 150 olan ifadenin min: 80 olarak düzenlenmesine, bu doğrultuda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu."