Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve TMMOB’a bağlı meslek örgütlerinin işbirliği ile düzenlenecek olan ‘Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve sergisi etkinliğinin basın toplantısı Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

İsmail Mutaf: İklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışı yangın riskini büyük ölçüde artırmaktadır

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek sempozyumun yangınla mücadeledeki en son uygulamaların konuşulmasına olanak sağlayacağını vurgulayan ve yangınların küresel çapta bir tehdit olduğunun altını çizen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, “Bu sempozyum yangınla mücadeledeki en son uygulamaların konuşulmasına olanak sunuyor. Yangın küresel çapta bir tehdit olmaya devam etmektedir.

İklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışı yangın riskini büyük ölçüde artırmaktadır. Bu doğrultuda yangınla mücadele anlayışının iklim değişikliğini de düşünecek ele almak gerekmektedir. Bugün burada bu gelişmeleri değerlendirmek için bir araya geldik. Bu sempozyum ve sergi sektördeki önde gelen uzmanları bir araya getiriyor. Burada güncel araştırmaları dinleyecek ve birbirimize deneyimlerimizi paylaşacağız. Bu nedenle sempozyum yeni işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Sempozyuma tüm paydaşlarımızı davet ediyoruz.” dedi.

“Bu acıların bir daha yaşanmaması için bilimden vazgeçilmemesini umuyoruz”

Afetlere karşı hazırlıklı olmanın öneminin her geçen gün ortaya çıktığının altını çizen TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Haktan Karadeniz ise “Afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi her geçen gün ortaya çıkmaktadır. Depremler hem toplumsal alanda hem de sonrasında etkisinin göstermiştir.

21 Ocak’ta gerçekleşen ve 78 vatandaşın yaşamını yitirdiği yangın faciası yaşananların ne kadar olduğunu ortaya koymuştur. Doğru tasarlanan yapılar, mühendislik sistemleri eksiksiz hayata geçirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu acıların bir daha yaşanmaması için bilimden vazgeçilmemesini umuyoruz.” diye konuştu.