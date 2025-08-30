Son Mühür - Karabağlar Belediyesi’nin olağan meclis toplantısı 2 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantının en dikkat çeken gündem maddelerinden biri, ilçede faaliyet gösteren pazarcı esnafını doğrudan ilgilendiriyor.

Belediye ile pazarcılar arasında geçmişte çeşitli tartışmalara neden olan katı atık bedeli tahsilâtı, bu kez geçici olarak durdurulması önerisiyle masaya yatırılacak.

Plan ve Bütçe, Esnaf ve Pazaryerleri ile Hukuk Komisyonlarının ortak değerlendirmesiyle meclise sunulan teklife göre; İzmir 6. İdare Mahkemesi'nde devam eden 2025/388 E. sayılı dava sonuçlanana kadar, 2025 yılına ait katı atık toplama ve bertaraf ücretlerinin tahsilâtı şartlı olarak geçici şekilde durdurulacak. Ancak belediyenin bu konuda geriye dönük toplu tahsilât hakkı saklı tutulacak.

Kararın yargı sürecine bağlı olarak netlik kazanacağı belirtilirken, dava sonucuna göre katı atık bedellerine ilişkin yeni değerlendirme ve revizyonların yapılması da planlanıyor.

BELEDİYE VE PAZARCILAR SIK SIK KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Karabağlar Belediyesi ile pazarcı esnafı arasında, özellikle son yıllarda çeşitli konularda yaşanan anlaşmazlıklar kamuoyunun da dikkatini çekmişti. Katı atık bedellerinin yüksekliği ve tahsilât yöntemleri, pazarcıların en çok şikâyet ettiği konular arasında yer alıyordu.

Eylül ayı toplantısında alınacak karar, pazarcı esnafı açısından önemli bir gelişme olacak. Belediye meclisinin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.