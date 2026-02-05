Son Mühür/ Osman Günden- Karabağlar Belediyesi, yerel yönetim mekanizmalarını modernize etme ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma hedefi doğrultusunda stratejik bir adım attı. Belediye ile mahalleler arasındaki bağı kuvvetlendirmek amacıyla geliştirilen Karabağlar İletişim Merkezi (KARBİM), kentin uç beyleri olan muhtarların kullanımına açıldı. Dijital dönüşüm vizyonunun en somut örneklerinden biri olan bu sistem sayesinde, mahallelerin nabzını tutan muhtarlar artık taleplerini bürokrasiye takılmadan, tek bir dokunuşla ilgili birimlere ulaştırabilecek.

Mobilya Akademisi’nde uygulamalı teknoloji eğitimi

Yeni sistemin işleyişine dair detayların paylaşıldığı kapsamlı eğitim programı, Mobilya Akademisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Karabağlar’da görev yapan mahalle muhtarlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, KARBİM’in mobil uygulama ara yüzü ve web tabanlı yönetim paneli detaylıca tanıtıldı. Eğitimler sırasında muhtarlara özel kullanıcı hesapları tanımlanarak, sistemin sahadaki etkinliğini artıracak pratik yöntemler uygulamalı olarak gösterildi. Bu hamleyle, geleneksel iletişim yöntemlerinin yerini alan dinamik ve akıllı bir yönetim modeli resmen hayata geçirilmiş oldu.

Şeffaf takip mekanizmasıyla sorunlar anlık çözülüyor

KARBİM platformunun getirdiği en büyük yeniliklerden biri, mahalle sakinlerinden gelen öneri ve şikâyetlerin şeffaf bir şekilde takip edilebilmesi oldu. Sistem üzerinden iletilen her türlü bildirim, doğrudan ilgili müdürlüklerin ekranına düşerken, muhtarlar da süreci anlık olarak izleyebilecek. Tespit edilen sorunların çözüm aşamaları, sisteme girilen verilerle kayıt altına alınacak ve böylece hizmet kalitesinin ölçülebilirliği artacak. Bu şeffaf yapı, mahallelerdeki fiziksel ve sosyal eksikliklerin giderilme hızını artırırken belediye kaynaklarının daha verimli kullanılmasının önünü açacak.

Mekan ve zaman sınırı olmadan kesintisiz iletişim

Yeni nesil dijital altyapı, muhtarlara yer ve zaman kısıtlaması olmaksızın belediye birimlerine erişim imkânı tanıyor. Sahada yapılan incelemeler sırasında tespit edilen aksaklıklar, herhangi bir ofis ortamına ihtiyaç duyulmadan mobil cihazlar üzerinden anında sisteme aktarılabilecek. İletişimi daha etkin ve sürdürülebilir hale getiren bu uygulama, bürokratik süreçleri minimize ederek çözüm hızında ivme yaratacak. Karabağlar Belediyesi, muhtarlara sunduğu bu teknolojik destekle yerel yönetimde katılımcı ve hız odaklı bir yönetim anlayışını kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.