Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi, yerel kalkınma ve kadın emeğini merkeze alan vizyoner projelerine bir yenisini daha ekleyerek Pınarbaşı Kent Bostanı’nda üretim yapan kadınlar için kapsamlı bir eğitim programı başlattı. Tohumluk Vakfı ve Ege Üniversitesi’nin akademik desteğiyle hayata geçirilen bu çalışma, kadınların sadece toprağı işlemesini değil, aynı zamanda ürettikleri gıdaları en sağlıklı ve güvenli şekilde sofralarına taşımasını hedefliyor. Pınarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada, teorik bilginin pratik deneyimle harmanlandığı sunumlar Bornovalı kadınlar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Uzman akademisyenlerden gıda güvenliği rehberi

Eğitim programının merkezinde, gıdaların tarladan sofraya uzanan yolculuğunda besin değerini kaybetmeden korunması ve kadın sağlığının beslenme ile olan doğrudan ilişkisi yer aldı. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ahsem Rahman Ergün, meyve ve sebzelerin doğru muhafaza teknikleri üzerine gerçekleştirdiği sunumunda, gıda güvenliğinin temel prensiplerini ve saklama yöntemlerini detaylandırdı. Katılımcılara, ev ortamında uygulanabilecek pratik ve sağlıklı koruma metotları anlatılarak, gıda israfının önlenmesi ve hijyen standartlarının yükseltilmesi konusunda kritik bilgiler aktarıldı.

Kadın sağlığı ve beslenme arasındaki kritik bağ

Programın bir diğer önemli başlığı ise kadınların biyolojik döngüleri ve yaşam kaliteleri üzerinde beslenmenin belirleyici rolü oldu. Doç. Dr. Şebnem Şimşek, "Kadın Sağlığında Beslenmenin Önemi" temalı konuşmasında, dengeli beslenmenin kronik hastalıkları önlemedeki gücüne vurgu yaptı. Kadınların üretim sürecindeki aktif rollerini sürdürebilmeleri için kendi sağlıklarına öncelik vermeleri gerektiğini belirten Şimşek, sağlıklı gıdaya erişimin bir insan hakkı olmasının yanı sıra bilinçli tüketimin de hayati önem taşıdığını ifade etti.

Bornova’da kadın dayanışması kent bostanlarıyla yayılıyor

Bornova Belediyesi’nin bir dayanışma ve üretim ekosistemi olarak kurguladığı Kent Bostanları projesi, 2025 yılı itibarıyla stratejik bir büyüme ivmesi kazandı. İlk etapta Pınarbaşı’nda filizlenen bu model, kısa sürede ilçenin yedi farklı noktasına yayılarak geniş bir ağ oluşturdu. Bugün itibarıyla yaklaşık 500 kadının doğrudan üretim sürecine dahil olduğu bostanlar, kadınların ekonomik ve sosyal anlamda güçlendiği birer yaşam alanı haline geldi. Belediye ekipleri, artan yoğun ilgi üzerine yeni bostan alanlarının açılması için teknik hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Ömer Eşki: "Üreten kadın güçlü gelecek demektir"

Projenin Bornova’nın sosyal dokusuna katkısını değerlendiren Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kent Bostanları’nın sadece bir tarım faaliyeti değil, bir toplumsal dönüşüm hareketi olduğunun altını çizdi. Kadınların bilgiyle donatıldığı ve üretimle özgürleştiği bir kentin çok daha dirençli olacağını savunan Başkan Eşki, kadınların elinin değdiği her alanın Bornova’nın geleceğini inşa ettiğini belirtti. Eşki, belediye olarak hem sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırmaya hem de kadınların yerel ekonomideki ağırlığını artıracak eğitim odaklı projeleri desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.