Son Mühür/ Osman Günden - Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen Otomobilsiz Kent Günü, iki gün boyunca Bahar Mahallesi’nde renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Helil Kınay, Bahar Mahallesi Muhtarı Özen Güzel, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda mahallelinin katıldığı etkinlikte, sokaklar atölyeler, spor aktiviteleri ve oyun alanlarıyla doldu.

Sokaklar çocuklara ve spora açıldı

Haftanın bu yılki teması; geliri, konumu, cinsiyeti veya yetileri ne olursa olsun herkes için erişilebilir, uygun maliyetli, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım olarak belirlendi. Karabağlar Belediyesi de bu doğrultuda etkinliklerini planladı.

İki gün boyunca 2935 Sokak trafiğe kapatılarak özel bir etkinlik alanına dönüştürüldü. Alanda akıl oyunları, yüz boyama, masal ve ahşap oymacılığı atölyeleri, geri dönüşüm stantları, pilates, zumba, masa tenisi, badminton, bisiklet parkuru ve geleneksel sokak oyunları yer aldı. Çocuklar ve yetişkinler, sokaklarda birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Kınay: “Kent, binalardan ibaret değil”

Başkan Helil Kınay etkinlik alanını gezerek çocuklarla oyunlara katıldı, spor aktivitelerini izledi. Konuşmasında, “Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bize umut veriyor. Kentlerde yaşamaya başladıkça betonların arasında sıkışıyoruz, oyun alanlarımızı kaybediyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası, kentlerin insanıyla, çocuğuyla, sokağıyla bir bütün olduğunu hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Sevgi Yolu’nda başlayan farkındalık etkinliklerini bu yıl Bahar Mahallesi’ne taşıdıklarını belirten Kınay, “Önümüzdeki yıllarda bunu hayatın bir parçası haline getireceğiz. Karabağlar’da herkesin nefes alabildiği, çocukların, gençlerin, kadınların ve yaş almışların yaşamın içinde olduğu bir kent için mücadele ediyoruz” dedi.

“Atatürk’ün açtığı yol sayesinde”

Kadın muhtarlarla birlikte etkinlikte yer almaktan gurur duyduğunu söyleyen Başkan Kınay, “Bugün burada kadınlarla beraber bu konuşmayı yapabiliyorsak; kadın muhtarlarımız, kadın emeği ve bir kadın belediye başkanı olarak benim varlığım, Atatürk’ün bizlere açtığı yol sayesindedir” dedi.

Bahar Mahallesi Muhtarı Özen Güzel ise “Çocuklarımız ve gençlerimiz unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla çok güzel vakit geçirdi. Mahallem adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Etkinlik, Karabağlar Belediyesi sporcusu ve Salsa Türkiye Şampiyonu Ela Yılmaz’ın gösterisiyle sona erdi. Yılmaz’ın performansı uzun süre alkışlandı.