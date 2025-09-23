Son Mühür/ Merve Turan - Efes Selçuk Belediyesi’nin sosyal belediyecilik örneklerinden biri olan Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, yeni eğitim-öğretim yılında da öğrencilere öğle yemeği desteği sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Atatürk Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmete başlayan otobüslere, bu yıl üçüncü nokta olarak Fatma Günay Ortaokulu eklendi.

Öğrencilerden yoğun ilgi

2024 yılının sonunda Atatürk Mahallesi’nde liselerin bulunduğu bölgede başlatılan proje, kısa sürede öğrenciler ve velilerden yoğun ilgi gördü. Ardından Cumhuriyet İlkokulu yakınında ikinci otobüs hizmete girdi. Eğitim-öğretim yılı bitmeden üçüncü otobüsün müjdesini veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yeni dönemin başlamasıyla birlikte Fatma Günay Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

Sengel: Sözümüzü tuttuk

Başkan Sengel, projenin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz yıl söz vermiştik, üçüncü Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünü açtık. Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte Fatma Günay Okulu’nun yakınına yerleştirdiğimiz otobüsümüzde öğrencilerimize sağlıklı ve uygun fiyatlı öğle yemekleri sunuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Uygun fiyat, dayanışma çağrısı

Bu yıl Kent Lokantası Öğrenci Otobüslerinde öğle yemeği 20 TL olarak belirlendi. Öğrencilere uygun fiyatla sağlıklı öğle yemeği sunan projeye destek olmak isteyen vatandaşların, Efes Selçuk Proje Yönetimi Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına açılan hesap üzerinden “Yemek hizmet bedeli” açıklamasıyla katkıda bulunabilecekleri duyuruldu.