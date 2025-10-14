Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Meclisi’nde devam eden bütçe görüşmelerinde CHP’li Meclis Üyesi Abdulvahap Batihan’ın konuşma yaptığı sırada, AK Parti grubunun tepki vermesi üzerine Başkan Helil Kınay meclise 5 dakika ara verdi.

“İstediğiniz kadar kızın biz doğruları söyleyeceğiz”

Gerçekleştirdiği konuşmasında AK Parti grubunu eleştiren ve doğruları her daim söyleyeceklerinin altını çizen CHP Meclis Üyesi Abdulvahap Batihan, “Eğer işçi kardeşlerimizin alacağı varsa bize söylesinler. Emek üzerinden siyaset yapmak doğru bir iş değildir. Burada bir kandırmaca var.

İstediğiniz kadar kızın biz doğruları söyleyeceğiz.” ifadelerini kullandı. CHP’li Batihan’ın konuşmasına AK Parti grubunun tepki göstermesi üzerine gerginleşen meclisi Başkan Kınay sakinleştirdi. Meclis ise 5 dakikalık aranın ardından yeniden toplandı.