Son Mühür/ Beste Temel- Hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak ve sürdürülebilir enerji yönetimi hedeflerine ulaşmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Karabağlar Belediyesi, Entegre Yönetim Sistemi uygulamalarına büyük bir hız kazandırdı. Daha önce ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni başarıyla alan Belediye, şimdi de çevreye duyarlı ve verimli bir yönetim sergilemek üzere ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni bünyesine katmak için kapsamlı bir süreci başlattı.

Personele yönelik kapsamlı farkındalık eğitimleri düzenlendi

Bu önemli dönüşüm sürecinin ilk adımını, belediye bünyesinde görev yapan tüm çalışanlara yönelik düzenlenen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimleri oluşturdu. Eğitimlerde temel olarak enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması, etkin kaynak yönetimi, karbon ayak izinin minimize edilmesi ve enerji performansının sürekli olarak nasıl iyileştirilebileceği gibi kritik konular ele alındı. Bu eğitimlerle birlikte, her birimden seçilen temsilciler "Entegre Yönetim Sistem Temsilcileri" olarak belirlendi ve görev ile sorumluluk alanları netleştirildi.

İç tetkikçiler göreve hazır: Kasım'da ilk denetim

Yeni belirlenen bu temsilcilere, Meclis Üyesi Rahile Yeni tarafından özel olarak ISO 9001 & ISO 50001 Entegre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan çalışanlar, Kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan ilk entegre iç denetim sürecinde aktif rol üstlenecekler. Bu iç denetimler, sistemin kuruluş içerisindeki etkinliğini ve uygunluğunu denetleyerek belge alma sürecine önemli bir zemin hazırlayacak.

Başkan Kınay: Geleceğe duyduğumuz sorumluluğun göstergesi

Eğitim sürecini yakından takip eden Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yürütülen bu çalışmaların yalnızca bir standardizasyon belgesi elde etme gayretinden ibaret olmadığını vurguladı. Başkan Kınay, "Bu çalışma, yönetim kalitemizi yükseltmenin yanı sıra, aynı zamanda topluma, çevreye ve özellikle gelecek nesillere karşı duyduğumuz büyük sorumluluğun net bir göstergesidir. Enerji verimliliği, kaynaklarımızı koruma taahhüdümüzdür," ifadelerini kullandı. Karabağlar Belediyesi, bu hedefle önümüzdeki dönemde Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001) gibi diğer uluslararası yönetim standartlarını da mevcut sisteme entegre etme yolundaki çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.