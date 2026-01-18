Kaza, saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Boğazköy İstiklal mevkiinde, Edirne istikametinde yaşandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu servis aracı sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Servis aracı bariyerlere çarparak devrildi

Edinilen bilgilere göre 34 LPT 868 plakalı Mercedes marka servis aracı, yoldan çıkarak önce ters döndü, ardından yan devrilerek bariyerlere çarptı. Araçta, özel bir şirkette çalışan personelin bulunduğu öğrenildi.

11 kişi hafif yaralandı

Kaza sonrası yan yatan servis aracındaki 11 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tamamının hafif yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar, tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi.

Trafik kontrollü şekilde sağlandı

Kazanın gece saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluşmadı. Polis ekipleri, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, kaza yapan servis aracı çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazada ölen ya da ağır yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.