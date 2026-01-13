Son Mühür- DNA onarımı üzerine çalışmalarıyla Nobel Kimya ödülüne uzanan Türkiye'nin gururu Prof. Dr. Aziz Sancar'ın son çalışması büyük heyecan yaratmıştı.

En yıkıcı kanser türlerinden biri olan Glioblastoma Multiforme - GBM'nin tedavisi için çalışan Prof. Sancar, Amerikan Bilimler Akademisi'nin prestijli dergisi PNAS'ta yayınlanan makalesinde hastalığa karşı tedavi umudu veren gelişmeyi duyurdu.

Kuzey Karolina Üniversitesi'ndeki (UNC) laboratuvarında yürütülen çalışmanın mucize sonuca ulaştığına dair haberlerin gündeme gelmesinin ardından Prof. Dr. Aziz Sancar dikkat çekici bir açıklamayla henüz kutlama için erken olduğuna işaret etti.



Elbette umut verici ama...



Deneylerin sadece fareler üzerinde yapıldığına dikkat çeken Prof. Sancar,

''Türk Kamuoyuna Duyuru

Çalışmalarımıza gösterdiğiniz ilgi ve övgü dolu mesajlarınız için teşekkür ederim.

Söz konusu çalışmada elde ettiğimiz bilimsel gelişmeler, temel bilim açısından elbette memnuniyet ve umut vericidir.

Ancak son günlerde duyduğunuz bu güzel haberde yer alan deneysel başarılarımızın şu aşamada yalnızca fareler üzerinde elde edildiğini özellikle belirtmek isterim.

Desteğiniz için teşekkür ederim...



Bu bulguların insanlar için güvenli ve etkili bir tedaviye dönüşebilmesi, kapsamlı klinik çalışmalar gerektirmekte olup bunun için en az iki yıl daha zamana ihtiyacımız vardır.

Anlayışınız ve her zamanki desteğiniz için çok teşekkür ederim.

Selam ve saygılarımla'' sözleriyle Glioblastomanın tedavisi için zamana ihtiyaçları olduğunu duyurdu.

