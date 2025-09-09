Olay, 13 Haziran’da saat 06.00 sıralarında İncirliova’nın Sınırteke Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ozan Kaya (32), mısır tarlasına gittiği teyzesinin eşi Şenol Göktaş (63) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın, Kaya’nın annesinin evini uzun yıllar kendisine bakan ablası Ayşe Göktaş’a devretmesi nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kaya, yanında getirdiği tornavida ile Göktaş’ı yaraladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Göktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya ise olay sonrası kaçtıktan bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.

“17 yıldır bu sırrı sakladım”

Aydın 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Ozan Kaya, cinayeti namus meselesi nedeniyle işlediğini öne sürdü. Kaya, “Şenol’un annemle ilişkisi vardı. Bunu 17 yıl boyunca kimseye söylemedim. Olaydan bir hafta önce bana kardeşimin babasının kendisi olduğunu ima eden sözler söyledi. İçerledim. Olay günü tornavidayı alıp tarlaya gittim ve 4-5 kez vurup kaçtım” ifadelerini kullandı.

“Öldürme nedenim maddi sebepler değil”

Ozan Kaya, cinayeti miras ya da maddi anlaşmazlık yüzünden işlemediğini savunarak, “Ev yüzünden değil, annemle olan ilişkisi yüzünden yaptım. Ev teyzemin üzerineydi, bu durumu evliliğin bozulmaması için yıllarca sakladım” dedi.

Anneden ve teyzeden farklı ifadeler

Sanığın annesi Fadime Ş., iddiaları reddederek, “Eniştem babam gibiydi. Eşim öldüğünde bana destek oldular. Evimi, bana yıllarca bakan ablamın üzerine yaptırmak istedim” dedi. Şenol Göktaş’ın eşi Ayşe Göktaş da kardeşiyle bir sorunları olmadığını söyledi.

Rapor talebi

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.