İzmir’in Ödemiş ilçesinde uzun süredir aranan ve hakkında yaklaşık 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suç kayıtları kabarık olan 37 yaşındaki N.E.’nin izini sürerek saklandığı ikameti tespit etti.

Giriş kapısı koçbaşıyla kırıldı

Operasyonun düğmesine basan polis ekipleri, kaçma ihtimaline karşı insansız hava araçlarıyla havadan destek alarak adresi kuşattı. Giriş kapısının koçbaşıyla kırılmasıyla başlayan baskında evin her köşesi didik didik arandı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda firarinin yatak odasındaki yatağın altına, zemin kazılarak özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmede saklandığı ortaya çıkarıldı.

Resmen suç makinesi!

Gözaltına alınan N.E.’nin sicil taramasında; kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, fuhşa teşvik ve ateşli silahlar kanununa muhalefet gibi çok sayıda ağır suçtan arandığı ve toplamda 34 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Emniyetteki yasal süreçlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.