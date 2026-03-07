Son Mühür / Yağmur Daştan- Birlik Sağlık-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Hemşire Sultan Erdoğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kadın hakları, çalışma hayatındaki zorluklar ve kadına yönelik şiddet konularına dikkat çekti. Konuşmasına kadınlara seslenerek başlayan Erdoğan, "Çok güzelsin be kadın, çok güçlüsün. Biliyorum çok da yorgunsun ama sen annesin, yuvasın, aşksın, kutsalsın. Sen bunu da atlatırsın, hep gülümse çünkü sen bunu hak ediyorsun" dedi.

8 Mart’ın tarihsel önemine değinen Erdoğan, bugünün 1857 yılında New York’ta tekstil işçisi kadınların mücadelesiyle simgeleştiğini belirtti. Erdoğan, 8 Mart'ın kadınların haklarını, karşı karşıya kaldıkları sorunları ve çözüm yollarını güçlü bir şekilde dile getirme günü olduğunu kaydetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına sağladığı haklara dikkat çeken Sultan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına 1926-1934 yılları arasında medeni ve siyasi haklar tanıyarak Avrupa'nın pek çok ülkesinden önce eşit yurttaşlık sağlamıştır" dedi. Erdoğan, 1926’da Medeni Kanun ve sonrasında gelen seçme-seçilme hakları ile kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayatın merkezine yerleştiğini hatırlattı.

“Geri planda kaldığı bir tablo var”

Kadınların sosyal ve çalışma hayatındaki konumunun dünya ölçeğiyle kıyaslandığında arzu edilen seviyenin gerisinde kaldığını söyleyen Erdoğan, "Kadınların elde ettiği bu tarihi kazanımların korunması ve daha ileriye taşınması gerekirken, ne yazık ki günümüzde kadınların sosyal hayatta ve iş hayatında yeterince temsil edilmediği, karar alma mekanizmalarında geri planda kaldığı bir tabloyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Kadınların çalışma hayatında karşılaştığı zorluklara ve annelik sorumluluğuna değinen Erdoğan, "Annelik rolü nedeniyle iş hayatında geri planda bırakılmaları, yeterli sosyal destek mekanizmalarının bulunmaması ve çalışma koşullarının kadınların ihtiyaçlarını gözetmemesi, kadınların hak ettikleri konuma ulaşmasını zorlaştırmaktadır" dedi.

Fatma öğretmeni de andılar: Kalıcı ve etkili adımlar zorunlu!

Kadına yönelik şiddetin Türkiye’nin en acil sorunu olduğunu vurgulayan Erdoğan, biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in katledilmesine değinerek, "Bu acı olay, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde yaşanan eksikliklerin, yetersiz düzenlemelerin ve çözümsüzlüğün bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür acıların tekrar yaşanmaması için sadece kınamak yetmez; kalıcı ve etkili adımların atılması zorunludur" ifadelerini kullandı.

Sultan Erdoğan, Birlik Sağlık-Sen olarak tüm kurumları ve toplumun bütün kesimlerini sorumluluk almaya davet etti. Erdoğan, "Unutulmamalıdır ki kadınların güçlü olmadığı bir toplumun güçlü olması mümkün değildir. Kadının emeğinin, anneliğinin, onurunun ve yaşam hakkının korunması; adil, eşit ve demokratik bir toplumun temel şartıdır" diye konuştu.