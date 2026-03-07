İzmir’in Bayraklı ilçesinde, geçmişinde bir kamu görevlisini hayattan koparan ve bekçilere silahlı saldırı düzenleyen firari zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği, aranan şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla yürüttüğü operasyonlar kapsamında dün T.K. isimli şahsı gözaltına aldı. Yakalanan şahsın yapılan kimlik sorgusu, adeta bir suç dosyasını ortaya çıkardı.

Yıllardır firariydi: 28 yıl kesinleşmiş cezası var

Zanlının UYAP ve GBT kayıtlarında yapılan incelemeler, T.K.’nin "kamu görevlisini görevi başında öldürmek" ve "uyuşturucu madde bulundurmak ile satın almak" suçlarından toplamda 28 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belgeledi.

Kolluk kuvvetlerine silah çekmişti

Şahsın suç geçmişindeki en dikkat çekici detaylardan biri ise 2018 yılında yine Bayraklı’da yaşandı. O dönem görevli çarşı ve mahalle bekçilerine silahla ateş açan T.K. hakkında; "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından da adli işlem yapıldığı belirlendi.

Hem kamu görevlisi cinayetinden hüküm giyen hem de emniyet mensuplarına yönelik silahlı saldırıda bulunan firari, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi.