Son Mühür- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kamu kurumlarındaki "mahrem yapılanmasına" yönelik yürüttüğü titiz soruşturmalar neticesinde önemli bir adım attı. Başkent merkezli olmak üzere toplam altı ilde eş zamanlı operasyon talimatı verildi ve bu kapsamda 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

3 bakanlıktan gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından koordine edilen bu kapsamlı çalışma, özellikle Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gibi devletin kilit noktalarında faaliyet gösteren örgütsel birimlere odaklandı. Soruşturmanın temelini, ilgili bakanlıkların kendi bünyelerinde oluşturduğu özel birimler ile kolluk kuvvetlerinin koordineli ve detaylı incelemeleri oluşturuyor. Bu incelemeler sonucunda şüphelilerin, örgütsel talimatları gizlemek amacıyla kullandıkları tespit edilen operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları belirlendi. Ayrıca, haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin beyanları ve örgüt içi iletişim metodu olan ankesörlü/sabit hatlardan ardışık veya tekil arama kayıtları da soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

Şüphelilerin kurumsal durumları açıklandı

Gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin kurumlardaki mevcut statüleri de netleşti. Aralarında halen görevine devam eden 9 aktif personel bulunurken, daha önce istifa etmiş 6 kişi, emekliye ayrılmış 1 kişi ve kamu görevinden ihraç edilmiş 5 kişi yer alıyor.

Ankara TEM ekipleri harekette: Yakalama süreci devam ediyor

Şüphelilerin yakalanması ve akabinde yasal işlemlerin tamamlanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan zanlıların, gerekli işlemlerin ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmeleri bekleniyor.