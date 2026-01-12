Son Mühür- İzmir kamuoyu ve sivil toplum kuruluşları, dün gerçekleştirilen Kamu Çalışanları Derneği (KAMU-DER) İzmir İl Başkanlığı seçimine kilitlendi. Mevcut İzmir İl Başkanı Soner İlbars’ın, genel merkez yönetim kurulunda Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından boşalan başkanlık koltuğu için sandık kuruldu. KAMU-DER Buca İlçe Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Gürkan Yılmaz, delegelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak KAMU-DER’in yeni İzmir İl Başkanı seçildi. Bu kritik görev değişimi, derneğin hem yereldeki etkinliğini hem de merkezdeki temsil gücünü artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Kurumsal yapı ve temsil gücü vurgusu

Görevini devreden Soner İlbars, seçimin ardından yaptığı değerlendirmede KAMU-DER’in köklü mirasına ve demokratik yapısına dikkat çekti. Seçimlerin teşkilat iradesine tam uygunlukla ve şeffaf bir ortamda gerçekleştiğini belirten İlbars, derneğin sadece kamu çalışanlarının değil, emeklilerin ve tüm vatandaşların sosyal ile ekonomik haklarını koruma noktasında sarsılmaz bir kale olduğunu ifade etti. İzmir teşkilatındaki bu kan değişiminin kurumsal yapıyı daha da sağlamlaştırdığını söyleyen İlbars, Gürkan Yılmaz’ın liderliğinde derneğin, adalet ve eşitlik temelindeki mücadelesini İzmir’den Türkiye geneline yayılan bir sesle sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

"Liyakat ve akılcı çözümler temel vizyonumuzdur"

İl Başkanı seçilmesinin ardından ilk açıklamasını gerçekleştiren Gürkan Yılmaz, kendisine bu önemli sorumluluğu yükleyen tüm ilçe temsilcilerine ve delegelere şükranlarını sundu. Kendisine duyulan güvenin, omuzlarındaki yükü ve sorumluluğu bir kat daha artırdığını vurgulayan Yılmaz, yeni dönemdeki stratejik önceliklerini de paylaştı. Temel vizyonlarının kamu görevlilerinin haklarını liyakat prensibiyle savunmak olduğunun altını çizen Yılmaz, kronikleşmiş sorunlara karşı akılcı ve uygulanabilir çözümler üreterek derneği İzmir’de çok daha proaktif bir konuma taşıyacaklarını belirtti. Bu süreçte tüm üyeler ve paydaş sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olacaklarını da sözlerine ekledi.

Ege Bölgesi'nden tam destek: Bayrak daha ileriye taşınacak

Görev değişimiyle ilgili olarak bir açıklama da KAMU-DER Ege Bölge Temsilcisi Temel Bal’dan geldi. Gürkan Yılmaz’ı yeni görevinden dolayı tebrik eden Bal, bu değişimin bir bayrak yarışı olduğunu hatırlattı. Yılmaz’ın Buca’daki başarılarını il düzeyine taşıyacağına dair hiçbir şüpheleri olmadığını belirten Temel Bal, devralınan bu hizmet bayrağının daha üst seviyelere çıkarılacağını ifade etti. Teşkilat içerisinde büyük bir memnuniyetle karşılanan bu atamanın, İzmir’deki kamu çalışanları için yeni ve verimli bir dönemin kapısını araladığı vurgulandı.