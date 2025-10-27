İzmir’in Foça ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. İlçede temizlik ve hasar tespit çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken, mağdur vatandaşlara ödemelerin başladığı duyuruldu.

Foça’yı vuran sağanak felakete dönüştü

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin uyarısının ardından 23 Ekim’de Foça’da etkili olan kuvvetli sağanak, ilçeyi adeta felakete sürükledi.

Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte cadde ve sokaklar suyla doldu, deniz ile sel suları birleşti. Ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar sürüklendi, birçok vatandaş zor anlar yaşadı.

12 saatte metrekareye 155 kilogram yağmur düştü

Meteoroloji verilerine göre ilçeye 12 saat içinde metrekareye 155,4 kilogram yağmur düştü. Yoğun yağış nedeniyle Bucak Deresi taştı, çok sayıda sokak ve tarım alanı sular altında kaldı.

Bir kişi sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi

Sağanak sırasında otomobiliyle yolda ilerleyen Bülent Kaptanoğlu, sel sularına kapılarak Bucak Deresi’ne sürüklendi. Günler süren arama kurtarma çalışmaları sonunda, Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAG Özel Timi-6 ekipleri, Kaptanoğlu’nun cansız bedenine Gediz Nehri’ndeki sazlık alanda ulaştı.

Kaptanoğlu, aynı gün ikindi namazının ardından Foça’da toprağa verildi.

Devlet tüm kurumlarıyla sahadaydı

Selin ardından bölgede AFAD, Karayolları, DSİ, jandarma, emniyet, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri koordineli bir şekilde çalışmalara başladı. İlk iki gün içinde sular tahliye edildi, yollar ve evler temizlenmeye başlandı. İlçede hayat normale dönmeye başlarken, ekipler çamur ve molozların temizliğini sürdürdü.

Kaymakam Aydın: “Ödemeler başladı”

Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, felaketin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Aydın, devletin tüm kurumlarının hızlı şekilde sahaya indiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Devletin bütün kurumlarıyla anında müdahale edilerek selin izleri silinmeye başlandı. Evlerini su basan vatandaşlarımızın temizlik çalışmaları sosyal yardımlaşma vakıflarımızla birlikte sürüyor. AFAD tarafından yapılan duyuruda, zarar gören vatandaşlara tespitler doğrultusunda ödemelerin bugün başladığı belirtildi.”

“Foça’yı ekmeksiz bırakmadık”

Selden zarar gören fırın işletmecisi Ali Çelik, yaşanan zorluklara rağmen üretimi aksatmadıklarını söyledi:

“Bu sırada ilçemizi ekmeksiz bırakmamak için yedek makinelerle üretimi mümkün olduğu kadar sürdürmeye çalıştık. Foça’nın ihtiyacını karşılayacak şekilde üretimimizi yaptık. Valilik ve belediyemizin destekleriyle kısa sürede normale döndük.”

“Böyle afet görmedim”

İlçede turizm işletmeciliği yapan Sebahattin Karaca, selin büyüklüğünü şu sözlerle anlattı:

“Ben 50 yıldır Foça’dayım, bu kadar büyük bir afetle ilk kez karşılaştık. Sokaklarımız, caddelerimiz, tarlalarımız selden etkilendi. İlk gün rezervasyon iptalleri oldu ama iki gün içinde hayat normale döndü. El ele vererek Foça’yı yeniden ayağa kaldırdık.”

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Foça’da AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekiplerinin yürüttüğü hasar tespit çalışmaları sürüyor. Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için maddi destek ödemeleri adım adım yapılırken, temizlik ve altyapı onarımları da eş zamanlı olarak devam ediyor.