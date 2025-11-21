Son Mühür- Magazin ve cemiyet hayatının tanınan ismi Habib Aytekin, 46. Kahire Uluslararası Film Festivali'ne gerçekleştirdiği özel katılım ve temaslarla hem ulusal hem de Orta Doğu basınında geniş yer buldu. Aytekin'in Mısır'ın başkenti Kahire'ye yaptığı bu ziyaret, kısa sürede sosyal medya gündeminin merkezine oturarak büyük ilgi gördü. Festival alanında kurulan Türkiye standındaki önemli görüşmeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya gündemi sallandı

Aytekin'in festivalden aktardığı anlar, takipçileri tarafından büyük bir beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu, adeta viral oldu. Festivalde karşılaştığı ünlü isimlerle gerçekleştirdiği samimi sohbetler, kendisine gösterilen sıcak karşılama ve etkinliklerin perde arkasına dair özel fotoğraflar, magazin severlerin ilgisini çekti. Bu paylaşımlar sayesinde Aytekin, sadece Türk medyasında değil, Orta Doğu basınında da adından sıkça söz ettirdi.

Türk sinema ve dizileri için uluslararası hedef

Kahire'deki temaslarında Türk yapımlarının uluslararası pazardaki konumunu değerlendiren Habib Aytekin, Türk dizi ve sinema sektörünün geleceği hakkında önemli bir vizyon ortaya koydu. Aytekin, "Biz yapımcılar olarak dizi ve sinemayı, ülkemizin dünya çapında bir markası olarak tanıtım ve reklam çalışmalarında ön plana çıkarmak istiyoruz," ifadeleriyle sektörün uluslararası alandaki hedeflerini dile getirdi.

Kahire çıkarması büyük projelerin habercisi mi?

Magazin çevreleri ve sektör yorumcuları, Habib Aytekin'in Kahire Uluslararası Film Festivali'ndeki bu aktif rolünün ve kritik görüşmelerinin, ilerleyen dönemde hayata geçecek daha büyük ve uluslararası projelerin hazırlık aşaması olabileceği yönünde yorumlar yapıyor. Aytekin'in bu "Kahire çıkarması"nın, Türk yapımcılarının global arenadaki etkinliğini artırma çabalarına öncülük edebileceği düşünülüyor.