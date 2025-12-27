Son Mühür- Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulübün 2025 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında mali yapıdan transfer politikasına, devam eden projelerden kadro planlamasına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Tüzük değişikliği ve mali disiplin vurgusu

Adalı, planlanan tüzük değişikliğiyle mali yapının daha kurumsal bir zemine oturtulacağını belirterek, sponsorluk gelirlerinin artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti. Sponsorluk alanında rakiplerin gerisinde kalınan dönemler yaşandığını dile getiren Adalı, yeni iş birlikleri için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yeni düzenlemeyle bütçe disiplininin kişisel inisiyatiften çıkarılacağını kaydeden Adalı, görevde olacak her yönetimin kendi dönemindeki bütçe açığından sorumlu tutulacağını vurguladı. Bütçeyi aşan yönetimlerin farkı karşılaması gerektiğini belirten Adalı, mevcut yönetim olarak oluşabilecek tüm mali farkları kapatma taahhüdünde bulundu. Söz konusu mali değişikliklerin 2026 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Mali Genel Kurul sürecine ilişkin değerlendirme

Kasım ayında yapılan mali genel kurulda yaşananlara da değinen Adalı, kısa sürede oluşan tepkilerin adil olmadığını savundu. Göreve geldikleri ilk 20 günlük süreçte herhangi bir transfer ya da ihale yapılmadığını hatırlatan Adalı, plan ve projelerin henüz başlangıç aşamasındayken bu tür senaryolarla karşılaşılmasının camia adına talihsiz olduğunu ifade etti.

Beşiktaş’ın sahipsiz olmadığını vurgulayan Adalı, kulübün kirli oyunlara teslim edilmeyeceğini ve camianın başarı için birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya kampanyalarına tepki

Son dönemde sosyal medya üzerinden yürütülen istifa çağrılarına da değinen Adalı, bu paylaşımların Beşiktaş’ın menfaatlerini hedef aldığını öne sürdü. Yüzlerce mesaj ve görselin aynı anda servis edilmesinin sürecin doğal olmadığını gösterdiğini belirten Adalı, kulübün geleceğinin sosyal medya kampanyalarıyla değil, tüzük ve gelenekler çerçevesinde belirleneceğini kaydetti.

Dikilitaş projesi ön planda

Kulübün devam eden projeleri hakkında bilgi veren Serdal Adalı, Dikilitaş projesinin Beşiktaş için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Projenin ekonomik bağımsızlık açısından kritik olduğunu vurgulayan Adalı, borç yükünü azaltacak somut adımların başında geldiğini belirtti. Projeden nakit akışının önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde başlamasının hedeflendiğini, ilgili bakanlıklarla görüşmelerin tamamlandığını ve gerekli imzaların atıldığını aktardı.

Necip Uysal ve Mert Günok hakkında karar

Kadro planlamasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Adalı, teknik heyetin raporu ve yönetim kurulunun onayı doğrultusunda Necip Uysal ile Mert Günok’un yeni dönem planlamasında yer almadığını bildirdi. Her iki oyuncudan da kendilerine kulüp bulmalarının istendiğini açıklayan Adalı, futbolculara Beşiktaş’a verdikleri emekler için teşekkür etti.

Ara transfer dönemi stratejisi

Ara transfer dönemi planlamasına da değinen Adalı, Beşiktaş’ın transfer politikasının finansal disiplinden ödün vermeden, doğrudan ilk 11’de forma giyebilecek oyuncular üzerine kurulu olduğunu söyledi. Ligde alınan sonuçların tabelaya tam olarak yansımadığını ifade eden Adalı, saha içi verilerin daha farklı bir tablo ortaya koyduğunu dile getirdi.

Pozisyon üretiminde ligin zirvesinde yer aldıklarını belirten Adalı, en fazla gol pozisyonuna giren takım olmalarının kurulan sistemin işlemeye başladığını gösterdiğini söyledi. Mücadele gücü yüksek bir takım yapısına sahip olduklarını vurgulayan Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibine teşekkür etti. Ara transfer döneminde yapılacak hamlelerle takım değerini daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.