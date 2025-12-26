Beşiktaş yönetimi, aldığı bu radikal kararın gerekçesi hakkında detaylı bir bilgi paylaşmazken, açıklamanın zamanlaması spor kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Altyapıdan yetişen Necip Uysal ve milli kaleci Mert Günok gibi simge isimlerin devre arasında takımdan gönderilecek olması, kulübün yeni bir yapılanma sürecine girdiğinin sinyali olarak yorumlanıyor. Taraftarlar, sosyal medyada kararı tartışırken, Beşiktaş'ın bu hamlesinin ara transfer dönemindeki stratejisini nasıl şekillendireceği merak konusu oldu.

Mert Günok Kimdir?

1 Mart 1989 tarihinde Karabük'te dünyaya gelen Mert Günok, Türk futbolunun deneyimli kalecilerinden biridir. Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Günok, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir formalarını giydikten sonra 2021 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlı formayla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan tecrübeli eldiven, A Milli Takım kalesini de birçok kritik maçta başarıyla korudu. 36 yaşındaki kaleci, refleksleri ve tecrübesiyle ligin en güvenilir isimleri arasında gösteriliyordu.

Necip Uysal Kimdir?

24 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Necip Uysal, futbol hayatının tamamını Beşiktaş'ta geçiren nadir isimlerden biridir. 2004 yılında girdiği Beşiktaş altyapısından 2009 yılında A takıma yükselen Uysal, o tarihten bu yana aralıksız olarak siyah-beyazlı formayı giyiyor. "Joker" lakabıyla tanınan ve savunmanın her bölgesinde görev yapabilen oyuncu, takım kaptanlığına kadar yükseldi. Beşiktaş ile 4 Süper Lig şampiyonluğu başta olmak üzere sayısız kupa kaldıran Necip Uysal, kulüp tarihinin en çok forma giyen oyuncuları arasında yer alıyor.

Ayrılığın Perde Arkası ve Gelecek Planları

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "Teknik heyetimizin raporu ve Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, her iki oyuncuya da bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edildi. Kulüp bulamamaları halinde iki ismin de kadro dışı kalarak bireysel antrenman programına tabi tutulacağı vurgulandı. Bu gelişme, Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosunu gençleştirme veya maliyet düşürme operasyonuna gidebileceği şeklinde değerlendiriliyor.