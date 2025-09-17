Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları Platformu’ndan kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Bürokrat Yakup Karakoç hakkında çok ciddi iddialarda bulundu. Platform, yaptığı açıklamada Karakoç’u “kadın düşmanı ve şiddet faili” olarak nitelendirerek, “ifşa ediyoruz” dedi. Açıklamanın ardından Karakoç’un sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştığı, sonrasında ise kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.

“KADIN DÜŞMANI VE ŞİDDET FAİLİ”: 6 KADININ BEYANI VAR

Platform adına yapılan açıklamada, Karakoç’un İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü’nde Araç Sevk Amiri olarak görev yaptığı ve aynı zamanda çeşitli sol-sosyalist çevrelerle iletişim içinde olduğu vurgulandı. Açıklamada, 2014 yılından bu yana beş farklı kadının platform içinden, bir kadının da platform dışından yaptığı başvurular doğrultusunda harekete geçildiği belirtildi.

“Kadın beyanı esastır” ilkesi gereği bir komisyon oluşturulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadınların tüm beyanları delilli olmakla beraber, failin platformla birlikte hareket ettiği dönemlerde sergilediği erkeklik dili, kadın düşmanı yaklaşımı ve manipülasyonları gözlemlenmiştir.”

Açıklamada ayrıca, Karakoç’un yaklaşık 10 yıl önce kurduğu bir sevgililik ilişkisinde de benzer şiddet ve baskı süreçlerinin yaşandığı; tanıklık, yazışma ve beyanlarla örtüşen bir şiddet örüntüsünün tespit edildiği kaydedildi.

“FİZİKSEL VE DUYGUSAL ŞİDDET UYGULADIĞI TESPİT EDİLDİ”

Açıklamaya göre, Karakoç’un politik çevreler aracılığıyla tanıştığı kadınlarla kurduğu ilişkilerde, bulunduğu sosyal/politik konumu kullanarak fiziksel ve duygusal şiddet, ilişki içi manipülasyon, baskı ve güç suistimali uyguladığı iddia edildi.

Ayrıca, komisyon süreci sonunda failin beyanının alınmasına gerek duyulmadığı, çünkü kadınların verdiği beyanların birbiriyle örtüştüğü ve “failin beyanlarına karşı kendini savunma ihtiyacının bulunmadığı” belirtildi.

İDDİALARIN ARDINDAN SOSYAL MEDYADAN VEDA MESAJI

İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları Platformu’nun açıklamasından saatler sonra, Yakup Karakoç’un sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. Paylaştığı veda niteliğindeki mesajda Karakoç şu ifadeleri kullandı:

“Son yaşanan olaylar benim için bardağı taşıran son damla oldu. Dokuz değil doksan köyden kovuldu oğlunuz. Konuşulacak çok ama çok şey var fakat gücüm inan ki kalmadı. Sizlere bir kez daha evlat acısı yaşatmamak için elimden geleni yaptım fakat tutunamıyorum. Her şey için özür dilerim. Kısacası bu şekilde yaşamaktansa ötekisi çok daha iyi. Hoşçakalın. Özür dilerim.”

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ VE KAYIP İDDİASI

Bu paylaşımın ardından Karakoç’un yakın çevresinden bazı kişilerin durumu polisle paylaştığı, intihara teşebbüs etmiş olabileceği yönünde ihbarda bulunduğu öğrenildi. Ancak şu anda Karakoç’a ulaşılamadığı ve ailesi ile arkadaşlarının endişeli bekleyiş içinde olduğu bildirildi.