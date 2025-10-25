Son Mühür/ Beste Temel - Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında kadın görünürlüğünü, eşit temsili ve dayanışmayı merkezine alan Uluslararası Çeşme Kadın Liderler Zirvesi (ICWLS), 24 Ekim Cuma günü Çeşme’de başladı. Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde ve Kamu Teknoloji Platformu iş birliğiyle düzenlenen zirve, dünyanın farklı ülkelerinden kadın liderleri, akademisyenleri, sanatçıları, iş insanlarını ve sivil toplum temsilcilerini buluşturdu.

Denizli: “Kadın kadının yurdudur”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, kadınların görünürlüğünün yalnızca konuşulan değil, hayatın her alanında uygulanan bir ilke olması gerektiğini vurguladı. Denizli, “Kadınların hikâyeleri aslında direncin ve değişimin hikâyesidir. Biz burada sadece sesi duyulmayan kadınlar için değil, sesleri kısılmaya çalışılan herkes için bu kürsüyü kurduk. Kadın kadının kurdu değildir; kadın kadının yurdudur” ifadeleriyle salondan büyük alkış aldı.

Başkan Denizli, belediye bünyesinde eşit temsil ilkesinin hayata geçirildiğini belirterek, “Biz kadınlar için değil, kadınlarla birlikte çalışıyoruz” dedi.

Kadınların sesi, dayanışmanın gücü

Açılışın ardından sahneye çıkan Tunuslu feminist aktivist ve Afrika Birliği eski Gençlik Özel Temsilcisi Aya Chebbi, “Kadın Görünürlüğü ve Beş Cesaret Eylemi” başlıklı konuşmasında kadınların sesini sahiplenmesinin, alan açmasının ve dayanışma ağları kurmasının görünürlük mücadelesinin temel taşları olduğunu vurguladı. Zirvenin oturumlarında kadınların entelektüel, sanatsal, sportif, ekonomik ve toplumsal alanlardaki varlığı farklı yönleriyle ele alındı.

Sanat, spor ve düşünce dünyasında kadınlar

İlk oturumda “Entelektüel Dünyada Kadınlar: Düşünsel Sınırları Aşmak” başlığı altında, moderatör Eylül Görmüş’ün yönettiği panelde Aylin Aslım, Buket Uzuner, Hadiye Kalkavan ve Yasemin Şefik sanat ve düşünce dünyasında kadınların varoluş mücadelesini tartıştı. Katılımcılar, toplumsal önyargılarla mücadelede sanatın dönüştürücü gücüne dikkat çekti. İkinci oturumda “Erkek Egemen Sporda MVP Kadınlar” başlıklı panelde, moderatör Çağla Kubat, eski milli binici Azade Apa Triolet ve futbolcu Yağmur Uraz ile kadın sporcuların karşılaştıkları zorlukları ve başarı hikâyelerini ele aldı.

Kadın hareketlerinin küresel etkisi

Öğle arasının ardından gerçekleşen “Kadın Hareketinin Küresel Etkileri” oturumunda moderatörlüğü Prof. Dr. Feride Acar üstlendi. Panelde Şule Kut, Nazan Moroğlu, Rümeysa Çamdereli ve Şengül Akçar, kadın hareketlerinin tarihsel mirasını, uluslararası dayanışma ağlarını ve küresel dönüşümdeki rolünü değerlendirdi. Günün son oturumu olan “Ekonomide Kadının Gücü” panelinde ise moderatör Münteha Adalı, Figen Baz ve Nilüfer Aktan ile kadın liderliğinin iş dünyasında yarattığı dönüşüm üzerine konuştu. Panelde, kadın temsiliyetinin artmasının yalnızca ekonomik değil, toplumsal kalkınmanın da göstergesi olduğu vurgulandı.

Her fidan bir umut

Çeşme Belediyesi, zirveye katılan konuşmacılara geleneksel çiçek yerine sakız fidanı bağışı takdim etti.

Başkan Lâl Denizli, bu anlamlı tercihi “Bu yıl yaşadığımız yangınların ardından her hediye bir fidan, her fidan bir umuttur” sözleriyle açıkladı.

Zirve ikinci gününde de sürüyor

Uluslararası Çeşme Kadın Liderler Zirvesi, ikinci gününde de güçlü bir programla devam edecek. “Kadınların Siyasette ve Kamu Yönetiminde Yükselişi”, “Medya ve Kadın”, “Kadın Girişimcilerin Başarı Hikâyeleri”, “Teknolojide Kadınlar Çağı: Sistaverse” ve “Dijital Aktivizm ve Kadın” başlıklı oturumlarda, siyasetten medyaya, girişimcilikten teknolojiye kadar kadınların dönüştürücü gücü ele alınacak. Zirve, kapanış konuşmalarıyla birlikte kadın liderliğinin uluslararası ölçekte kalıcı bir platforma dönüşmesi yönündeki adımları pekiştirerek sona erecek.