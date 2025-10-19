Arkadaşlarının suya düşmesiyle paniğe kapılan diğer üç kişi, yardıma koşarak denize atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri, denizdeki dört kişiyi karaya çıkardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, denizden çıkarılan işitme engelli bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer üç kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğine dair inceleme başlatırken, görgü tanıklarının ifadelerine de başvuruldu. Engelli grubun alkollü olduğu iddiaları üzerine soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.