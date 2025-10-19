Olay, Kapadokya Alan Başkanlığı’nın da bulunduğu binanın giriş katında meydana geldi. Sabah nöbeti devralmak üzere gelen bir diğer güvenlik görevlisi, kapının içeriden kilitli olduğunu fark etti. Arkadaşına ulaşamayan görevli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla kapı açıldı

Ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak binaya girdi. Yapılan aramada güvenlik görevlisi Ömer T. (44), lavaboda hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ömer T.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İlk belirlemelere göre kalp krizi

İlk incelemelere göre güvenlik görevlisinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi. Ömer T.’nin cansız bedeni, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda netleşeceği bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, iş yerinde çalışanlar olayın şokunu yaşadı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.