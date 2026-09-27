Çalışma hayatındaki reform arayışları sürerken, gözler devletin en üst kademesinde kurulan diyaloglara çevrildi. Geçtiğimiz dönemde Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) yöneticilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı ile kurduğu bürokratik temasların ardından, konunun doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamına iletilmesi beklentileri iyice artırdı.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'E GELECEK Mİ, SON DURUM NE?

Şu an için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi gündeminde veya komisyonlarında yeni emeklilik formülüne dair kesinleşmiş bir tarih ya da kanun teklifi bulunmuyor. Düzenlemenin yürürlük zamanlaması belirsizliğini korusa da, konunun siyasi parti liderlerince bizzat en üst mercilere taşınması sistem mağdurlarının umudunu diri tutuyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDEN GELEN KRİTİK EMEKLİLİK MESAJLARI

Çalışan kesimi heyecanlandıran en büyük zirve, 14 Eylül 2026 günü gerçekleşti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yüz yüze bir toplantı yaptı. BBP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı'nın, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.” ifadeleriyle duyurduğu temasların ana odağında EYT sonrası oluşan dengesizlikler vardı.

Toplantının ardından kamuoyunu bilgilendiren Destici, durumu bizzat Erdoğan'a sunduğunu belirterek, “Sahada yaşanan son gelişmeleri Cumhurbaşkanımıza aktardık.” dedi. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizen BBP lideri, “Kademeli emeklilik talebi var. Bunu söyledik. Diğer taraftan çalıştığı yıla göre, prim sayına göre, emeklilik maaşlarının yeniden düzenlenmesini söyledik." cümleleriyle dar gelirli çalışanın mağduriyetlerini masaya koyduğunu vurguladı.

EMADDER KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU: YAŞ VE PRİM GÜNÜ ŞARTLARI NELER?

Hazırlanan sivil toplum taslağının kanunlaşması halinde, çalışanların yaş hadleri doğrudan ilk sigorta oldukları yıla göre aşama aşama yükselecek. Emeklilikte Adalet Derneği'nin verileri baz alındığında, ilk işe giriş yıllarına göre sağlanması gereken prim günü ve yaş koşulları şu şekilde diziliyor:

09.09.1999 ve 2000 Yılı Girişliler: Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş (İstenen prim: 6.400)

2001 Yılı Girişliler: Kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş (İstenen prim: 6.475)

2002 Yılı Girişliler: Kadınlarda 45, erkeklerde 47 yaş (İstenen prim: 6.550)

2003 Yılı Girişliler: Kadınlarda 46, erkeklerde 48 yaş (İstenen prim: 6.625) Ne Borsa, ne altın, ne de avro! Bu hafta yatırımcısının yüzünü güldüren tek adres ABD doları oldu İçeriği Görüntüle

2004 Yılı Girişliler: Kadınlarda 47, erkeklerde 49 yaş (İstenen prim: 6.700)

2005 Yılı Girişliler: Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş (İstenen prim: 6.775)

2006 Yılı Girişliler: Kadınlarda 49, erkeklerde 51 yaş (İstenen prim: 6.850)

2007 Yılı Girişliler: Kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş (İstenen prim: 6.925)

2008 Yılı Girişliler: Kadınlarda 51, erkeklerde 53 yaş (İstenen prim: 7.000)