Ankara Keçiören’e bağlı Gülgün Sokak sakinleri, fırtına ve sağanak yağışların ardından bir kez daha altyapı sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz günlerde altyapı kazısının ardından üzerindeki toprak dolgunun kaymasıyla çöken ve 20 aracın çukura düşmesine yol açan sokakta, bu defa rögarlar patladı.

Gece saatlerinde artan sağanakla taşan kanalizasyon suları, binaların bodrum ve giriş katlarını su altında bırakırken, mahalle halkı geceyi ellerinde kovalarla su tahliyesi yaparak geçirdi.

ASKİ ekipleri sahada, binaları su bastı

Gece yarısı başlayan yağış, Keçiören genelinde caddelerde su birikintilerine yol açarken Gülgün Sokak'taki tıkanıklık su baskınına neden oldu.

Rögar kapaklarından taşan çamurlu ve atık su, sokaktaki apartmanların alt katlarına doldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tahliye ekipmanlarıyla çalışma başlattı.

Bina sakinleri ise kendi imkanlarıyla kovalar ve fırçalar kullanarak evlerine ve depolarına dolan suyu tahliye etti.

Bölge halkı, geçen hafta yapılan kazının ardından sokağın denetimsiz bırakıldığını ve altyapı müdahalesinin sorunu çözmek yerine daha da büyüttüğünü öne sürüyor.