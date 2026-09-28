TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, son dönemlerde gündemde bomba etkisi yaratan fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Günaydın, Türkiye'nin eşi benzeri görülmemiş bir dolandırıcılık süreciyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

“AK Parti elitleri paralarını alıp kaçtı” iddiası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı açıklamayı hatırlatan Günaydın, "16 Eylül'den önce talimatı vermişsin; ama gerçekleşmemiş, bu tasfiye kapsamındadır. Yetmiyor. 17 Eylül'deki işlemleri de iptal ediyor. Bunun anlamı açıkça şudur; AK Parti elitleri paralarını alıp kaçtılar. İçeride kalan vatandaşın üzerine kapı kilitlendi. Peki acaba 17 Eylül'de SPK'nın işlemleri dondurma, durdurma kararını daha evvelden haber almışlar mıydı? Kesinlikle bu haber alındı. İçeriden bilgi aktarıldı ve böylece kaçan kaçtı. AK Parti elitleri paralarını aldılar, kurtardılar.

Fatma Betül Sayan Kaya vakası, yani bütün yatırımcıların şu anda parası içerideyken ve SPK onlara 'Kusura bakma içeride ne kadar para kaldıysa ancak onları paylaşabilirsin' derken o kocasıyla beraber 2 milyarı cebine koydu ve çıktı. Hangi tarihte? 17 Eylül'den hemen önce. Hem de hisse senedini nereye satarak? Tera'ya satarak. Bunun nüfuz kullanımı olmadan gerçekleştirilmesinin mümkün olmayacağını bu memlekette yaşayan ve borsayla ilgili olan herkes bilir. Demek ki içeriden bilgi sızıyor. AK Partililer paralarını alıp kaçıyorlar. İçeride de zavallı vatandaşın çözülemeyen, likiditeye ulaştırılamayan varlıkları kalıyor" diye konuştu.

Borsadaki değer kaybına dikkat çekti

Başkan Vekili Günaydın değer kaybına vurgu yaparak, "500 bin yatırımcı ve 800 milyar lira deniyor. Aslında öyle değil. Bu, borsanın tamamını etkilemiştir. Borsa an itibarıyla 9 ay öncesinin endeksine dönmüştür. 15 bin liraya çıkan borsa endeksi bugün 9 ay öncesinin endeksine 12 bin 500'e düşmüştür. Enflasyonun yüzde 30 olduğu bir ortamda borsanın böyle değer kaybetmesi bir faciadır" dedi.

“Diğer isimleri de açıklayacağız”

Süreci vatandaş adına takip ettiklerinden bahseden Günaydın, "Diğer atılacak adımları da takip edeceğiz. Onun dışında başka isimler var. Zamanı geldikçe hepsini açıklayacağız. Fatma Betül Sayan Kaya'da olduğu gibi inkar edilemeyecek bir netlikte ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu süreci bütün gücümüzle vatandaş adına takip ediyoruz. 800 milyar lirayı dolandırdılar. Bunun ötesinde borsada 3 trilyon TL'lik kayıp var. Bu çoğu insanın evinin barkının dağılması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti’nin 30 Eylül planı belli oldu

Ayrıca Günaydın 30 Eylül'deki kampa da değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

"30 Eylül'de partimizin genel merkezinde 1 günlük kamp yapacağız. Tüm süreci orada değerlendireceğiz. 1 Ekim'de 14.00'te genel kurul açılacak. Yeni Parti heyeti genel kurulda olacak. Sonra Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı yapacağız. Yeni Parti, resepsiyonda olmayacak."