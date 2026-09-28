Son Mühür - Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve para hareketlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sürdürülen geniş kapsamlı soruşturma derinleşiyor. Yapılan son finansal analizlerde, iş dünyasında "Balıkçı İsmet" adıyla tanınan İsmet Öğüt üzerine kayıtlı hesaplardan 1 Temmuz - 16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon liralık devasa bir fon çıkışı gerçekleştiği saptandı.

Eski CHP'li vekil Ensar Öğüt ile finansal bağı araştırılıyor

Soruşturma makamları, tespit edilen bu yüksek tutarlı para hareketlerinin ardından incelemelerin yönünü genişletti. Başsavcılık, İsmet Öğüt ile ağabeyi olan 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt arasında söz konusu mal varlıkları ve para transferleri kapsamında herhangi bir ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisinin bulunup bulunmadığını mercek altına aldı.

MASAK verileri talep edilmiş, şirket yöneticileri tutuklanmıştı

Soruşturmanın geçmişinde Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a yazı yazarak Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verileri istemişti. Şirket yetkililerinin 2024’ten bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı transferleri ve tüm hesap hareketleri ham veri olarak incelemeye alınmıştı.

Devam eden operasyonlarda aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, akademisyenler Emre Alkin ve Kerem Alkin, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de bulunduğu çok sayıda kritik isim gözaltına alınmıştı. Son tutuklamalarla birlikte dosya kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 51’e yükseldi.